کد خبر: 1388229
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
سیاست » اخبار کلی

مالکی: پاسخ ایران به تهدیدات، محدود به مرزهای جغرافیایی نخواهد بود

مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: راهبرد ایران در مقابله با تهدیدات محدود به جغرافیا نیست و هرگونه تهدید علیه کشور، با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

جوان آنلاین: فداحسین مالکی در گفتگو با مهر، در واکنش به بیانات اخیر فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مبنی بر اینکه هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبرو شود، اظهار کرد: آنچه از فرمایشات ایشان در این مدت برداشت می‌شود، نشان‌دهنده برخورداری جمهوری اسلامی ایران از یک استراتژی و راهبرد مشخص نظامی در برابر هرگونه توطئه و تهدید است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت رویکرد ایران در مواجهه با تهدیدات، افزود: در جنگ ۴۰ روزه، پاسخ جمهوری اسلامی ایران بر هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکاییِ مشارکت‌کننده در جنگ متمرکز بود و عملیات‌ها به‌ صورت نقطه‌زن و علیه اهداف مشخص انجام شد. این در حالی است که تأکید اخیر فرمانده معظم کل قوا بر پاسخگویی بدون محدودیت جغرافیایی، بیانگر گسترده‌تر بودن چارچوب مواجهه ایران با تهدیدات احتمالی است.

مالکی توضیح داد: بخشی از فرمایشات اخیر ایشان را می‌توان هشداری به کشورهای منطقه دانست؛ هشداری مبنی بر اینکه در صورت وقوع جنگی دیگر، پاسخ ایران لزوماً به همان شیوه و در چارچوب اهداف محدود و مشخص گذشته نخواهد بود و دامنه آن می‌تواند ابعاد متفاوتی پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاش آمریکا برای گسترش و دورتر کردن محدوده پایگاه‌ها و مراکز نظامی خود از دسترس ایران، تصریح کرد: آمریکا درصدد است دایره حملات و پایگاه‌های خود را در آینده گسترده‌تر و موقعیت آن‌ها را به‌ گونه‌ای تنظیم کند که از تیررس ایران دور باشند، اما قطعاً این تصور درست نیست و چنین اقداماتی نمی‌تواند مانع پاسخ جمهوری اسلامی ایران شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت وقوع جنگ، ایران با نگاه و سناریویی جدید وارد میدان خواهد شد؛ سناریویی که به اعتقاد من، آمریکا و کشورهای اروپایی را شگفت‌زده خواهد کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پاسخ ایران محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص نخواهد بود، گفت: از هر نقطه‌ای از جهان که تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران شود، کشورمان به‌سرعت پاسخ محکم و قاطع خواهد داد.

مالکی تأکید کرد: ما نباید صرفاً رویکردی دفاعی داشته باشیم، بلکه در برابر هرگونه تحرک و اقدامی که تهدیدی علیه کشور محسوب شود، باید پاسخ متناسب ارائه کنیم. به بیان دیگر، اگر پیش از انجام یک عملیات، نشانه‌ها و شواهدی از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، ایران باید آمادگی لازم برای ورود به‌موقع و پاسخ به آن را داشته باشد.

برچسب ها: مالکی ، جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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