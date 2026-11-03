شکار دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم

جوان آنلاین: بامداد سه شنبه، دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جنوب جزیره قشم با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمین‌گیر شدند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: با احتساب این دو فروند، شمار پهپادهای آمریکایی از این نوع که به غنیمت افسران نخبه سپاه درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است. بدین‌ترتیب، دشمن متجاوز آمریکایی بار دیگر در دستیابی به اهداف مورد نظر خود از به‌کارگیری این پهپادها ناکام ماند و به فضل الهی، برگ دیگری از شکست و ناکامی به کارنامه سیاه برد کوپر فرمانده تروریست سنتکام افزوده شد.