کد خبر: 1388211
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
سیاست » اخبار کلی
سردار حسن‌زاده اعلام کرد

سازماندهی اولین تیپ جان‌فدا؛ اعزام رزمندگان جان‌فدا به جنوب و غرب کشور

حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ از سازماندهی اولین تیپ جان‌فدای ایران خبر داد و گفت: به‌زودی اعزام کاروان‌های رزمندگان جان‌فدا در جنوب و غرب کشور آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: سردار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در مراسم افتتاحیه سومین مرکز آموزش جان‌فدای تهران، اظهار داشت: سومین پایگاه آموزشی جان‌فدا در تجریش راه‌اندازی شد و این مسیر ایثار و مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شکست توطئه‌های آمریکا در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله، افزود: یکی از افتخارات ما، غافلگیری جبهه استکبار از سوی ملت بزرگ ایران است. ملت ایران در دفاع از کشور، پیروزمندانه در میدان حضور یافته و بارها دشمنان را غافلگیر کرده است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ گفت: استکبار جهانی در مقابل ایران بارها دچار خطای محاسباتی شده است؛ لذا ما همیشه باید مراقب باشیم و دستگاه محاسباتی دشمن را به گونه‌ای تنظیم کنیم که دیگر در ذهن او تصور هیچ اقدامی علیه ایران نگنجد.

وی ادامه داد: حمله نظامی به خاک ایران بزرگترین اشتباه همه عمر استکبار جهانی بود؛ چرا که ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مقابل استکبار جهانی محکم ایستادند.

سردار حسن‌زاده یادآور شد: دشمن فکر می‌کرد که ایران را وادار به تسلیم می‌کند، اما ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دشمن پاسخ کوبنده دادند و نگذاشتند که او به اهداف خود برسد.

وی افزود: مردم ایران همزمان با شروع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در میادین جمع شدند و دشمن را غافلگیر کردند؛ زیرا دشمن فکر می‌کرد که ایرانیان علیه نظام به خیابان‌ها می‌ریزند؛ اما آنچه که دشمن تصور می‌کرد، محقق نشد و مردم بیش از ۲۴۰ شب است که برای دفاع از ایران، نظام و انقلاب اسلامی در خیابان هستند و با پویش جان‌فدا در مقابل دشمن ایستادند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ اظهار داشت: ما در هر پویش جان‌فدا ظرف مدت کوتاهی، حضور پرشور ملت ایران را داشتیم و جان‌فدایان با استقبال بی‌نظیر در میدان حضور یافتند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد پایگاه‌های جان‌فدا در کشور، گفت: در روزهای آینده در میدان آزادی و باغ‌راه حضرت فاطمه (س)، میدان هفت‌حوض و میدان نبوت پایگاه‌های جان‌فدا ایجاد و آموزش‌های اولیه و تکمیلی در این مراکز و پادگان‌های سپاه و بسیج انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اولین تیپ جان‌فدای ایران سازماندهی و آموزش و تجهیز شده و برای اردوی عملی و میدان تیر مهیا می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ عنوان کرد: به‌زودی اعزام کاروان‌های رزمندگان جان‌فدا در جنوب و غرب کشور آغاز خواهد شد و امیدواریم تا هفته بسیج، این اتفاق رخ دهد.

برچسب ها: حسن زاده ، سردار حسن زاده ، جانفدا
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