جوان آنلاین: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: عزم قوه قضائیه در برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و بعضاً از آشفتگی بازار سوءاستفاده می‌کنند و با احتکار اقلام یا عرضه کالا‌های معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبارزه با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و بیان داشت: عزم ما در قوه قضائیه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و بعضاً از آشفتگی بازار سوءاستفاده می‌کنند و با احتکار اقلام یا عرضه کالا‌های معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آن‌که به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آن‌که هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است، اما به واسطه شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد. ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و بالطبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکرد‌های متفاوتی داریم. اینکه بعضاً از قوه قضائیه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اعمال مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است.

وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده، لکن شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیت کند و به جبران زیان‌ها، برگرداندن اموال به بیت‌المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیار‌های مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده‌است.

رئیس عدلیه در ادامه توصیه‌هایی تخصصی را پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات امریکا مطرح کرد و در همین راستا عنوان داشت: در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات امریکا علیه ملت ایران و اقدامات این رژیم در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان که مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی و نقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل بوده، تسریع در رسیدگی‌ها امری مهم است؛ لکن به موازات، دقت و تدقیق در رسیدگی‌ها و اتقان آرا نیز مهم است.

قاضی‌القضات همچنین با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی خاطر نشان کرد: شیطان و شیطان‌صفتان به زعم باطل خود در سودای آن هستند تا مردم ایران را از فرهنگ خداجویی و حقیقت‌طلبی و ارزش‌های دینی و ملی و ایضاً هنجار‌های اخلاقی و اجتماعی، دور سازند؛ در عصر سیاه ستمشاهی و طاغوتی به یک شکل و در عصر حاضر به اشکال دیگر و با ابزار‌ها و روش‌های جنگ ترکیبی و ادراکی و تهاجم فرهنگی. دشمن در رؤیای شوم تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی مردم ما به سر می‌برد.

در اینجا همه دستگاه‌ها و تشکیلات، بالاخص نهاد‌های متولی امر فرهنگ، دارای مسئولیت‌های فوق‌العاده خطیری هستند. ما نیز در قوه قضائیه در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدفرهنگی، آنجا که مسئولیت مستقیم داریم، دچار انفعال نمی‌گردیم و از چیزی نمی‌هراسیم و آنجا که مسئولیت غیرمستقیم داریم، به نهاد‌های متولی، نهایت کمک و مساعدت را خواهیم داشت و از آنان مطالبه‌گری می‌کنیم.