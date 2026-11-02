ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان نباید منجر به اخلال در نظم ترافیکی شود. موضوعی که در عمده موارد در شهر شاهد آن هستیم و می‌بینیم هم‌زمان با ارائه این خدمات، در نظم عمومی شهر اخلال ایجاد می‌شود. با وجود آنکه طبق قانون باید برای میدان‌ها و معابر شهر و اساساً تمام طرح‌های سازه‌ای و مراکز عمومی شهر مثل هتل‌ها، بیمارستان‌ها و سینماها، پیوست ترافیکی و پیوست اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، اما این موضوع در بیشتر مواقع مورد غفلت قرار گرفته و موجب به وجود آمدن ترافیک سنگین و به‌هم‌ریختگی عبور و مرور در شهر می‌شود.

این در حالی است که به عنوان یک فرد مسلمان، برپایی مراسم مذهبی را واجب و مهم می‌دانم، اما بی‌توجهی به قوانین در انتخاب محل آن بدون هماهنگی با پلیس راهور می‌تواند ضمن ایجاد ترافیک، عبور و مرور وسایل نقلیه امداد را با مشکل مواجه کند. از آنجا که در این مراسم موکب‌ها اقدام به پخش نذورات می‌کنند و طبق اعتقادات مذهبی، استفاده از این نذورات را تبرک می‌دانیم، لذا افراد و خودرو‌ها برای دریافت آن بی‌توجه به رفت‌وآمدها، در هر کجا که لازم بدانیم توقف کرده و عملاً مقدمات ایجاد ترافیک و در نهایت بروز تصادفات را رقم می‌زنیم.

البته باید به این نکته اشاره کرد که به غیر از این موکب‌ها، در حال حاضر بی‌توجهی به پیوست ترافیکی در مورد پروژه‌های بزرگ تجاری در حال ساخت یا مواردی که ساخته شده، موجب شده تا شاهد مشکلات ترافیکی باشیم که به عنوان نمونه می‌توان به احداث مراکز تجاری و تفریحی در کلان‌شهر تهران اشاره کرد که در حال حاضر موجب بروز ترافیک شدید و مختل شدن رفت‌وآمد شده‌است. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که خودرو‌های امدادی اعم از آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و پلیس برای زودتر رسیدن به محل پیشامد نیاز به خلوتی مسیر دارند، لذا همان‌طور که در مراسم مختلف از جمله برپایی راهپیمایی‌ها در مناسبت‌های ملی در خیابان‌ها و میدان‌ها، برگزارکنندگان از قبل با پلیس راهور هماهنگی می‌کنند تا محل‌های جایگزین برای رفت‌وآمد مشخص شود، جای دارد تا در این رابطه نیز هماهنگی‌های لازم بین برپاکنندگان موکب‌ها و مراسم‌ها با پلیس و شهرداری به عمل آید تا شاهد به‌هم‌ریختگی در شهر‌ها و معابر نباشیم.