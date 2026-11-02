آزادی پس از ۱۰ سال حبس به خاطر مرگ دختر همسایه

مردی که پس از سپردن نگهداری دختر دوساله همسایه به او، در پی سوختگی و مرگ این کودک به اتهام قتل شبه‌عمدی محکوم شده‌بود، پس از بیش از ۱۰ سال حبس و با گذشت پدر کودک و کمک خیرین آزاد شد.

جوان آنلاین: پرونده مرگ تلخ دختربچه‌ای دوساله در تهران که به دلیل سوختگی جان خود را از دست داد، پس از بیش از یک دهه با آزادی مردی که مسئولیت نگهداری از او را بر عهده گرفته بود، به سرانجام رسید. ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که مرگ مشکوک دختربچه‌ای به نام مینا در یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس گزارش شد. با اعلام این خبر، تحقیقات برای روشن شدن علت مرگ کودک آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مینا با آثار سوختگی قدیمی به بیمارستان منتقل شده‌است. خاله کودک که او را به مرکز درمانی رسانده‌بود، در جریان تحقیقات گفت پدر مینا حضانت فرزندش را بر عهده داشت، اما چند ماه پیش به دلیل ارتکاب جرم بازداشت و زندانی شده‌بود. پدر پیش از رفتن به زندان، دخترش را به نصیر، مرد همسایه، سپرده بود تا از او مراقبت کند.

خاله مینا در ادامه توضیح داد: چند روز قبل، نصیر در حالی که کودک دچار سوختگی شده و وضعیت جسمی مناسبی نداشت، او را به خانه ما آورد. بلافاصله مینا را به بیمارستان منتقل کردم، اما پزشکان اعلام کردند انتقال کودک با تأخیر انجام شده و با وجود تلاش کادر درمان، جانش را از دست داد.

روایت مرد همسایه از حادثه سوختگی

با دستور قضایی، جسد کودک برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. بررسی‌های کارشناسی نشان داد حدود ۱۲ درصد از بدن مینا دچار سوختگی شده و عوارض ناشی از این جراحات، علت مرگ او بوده‌است.

در ادامه، پدر کودک نیز از نصیر به دلیل کوتاهی در نگهداری از دخترش شکایت کرد. مرد همسایه که برای ادای توضیحات احضار شده‌بود، درباره چگونگی وقوع حادثه گفت: پس از زندانی شدن پدر مینا، از من خواست مراقب دخترش باشم. این مسئولیت را پذیرفتم و مدتی از کودک نگهداری کردم تا اینکه حدود سه ماه بعد حادثه اتفاق افتاد.

او در شرح ماجرا مدعی شد: مینا مشغول بازی بود که دستگیره سماور را گرفت تا از جای خود بلند شود، اما نتوانست تعادل آن را حفظ کند و سماور روی بدنش افتاد. در این حادثه سر و صورتش سوخت. تصور نمی‌کردم سوختگی تا این اندازه جدی باشد، اما چند روز بعد حال او وخیم شد و کودک را به خاله‌اش سپردم.

محکومیت به پرداخت دیه و سال‌ها حبس

با تکمیل تحقیقات و بررسی نظریه پزشکی قانونی، نصیر به دلیل اهمال در نگهداری از کودک مقصر شناخته شد و به اتهام قتل شبه‌عمدی به پرداخت دیه در ماه حرام محکوم شد. این حکم نیز در مراحل قضایی تأیید شد.

با این حال، نصیر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه راهی زندان شد و سال‌های طولانی را در حبس گذراند. سرانجام او برای تأمین مبلغ محکومیت و رهایی از زندان، درخواست کمک خود را به مددکاران ستاد دیه استان تهران ارائه کرد.

گذشت پدر کودک و کمک ۵۰۰ میلیون تومانی خیرین

مددکاران ستاد دیه پس از بررسی پرونده، رایزنی با پدر مینا را برای جلب رضایت او آغاز کردند. این پیگیری‌ها سرانجام نتیجه داد و پدر کودک با گذشت از دریافت ۹۰۰ میلیون تومان از مبلغ دیه، زمینه آزادی مرد زندانی را فراهم کرد. در ادامه، ۵۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده نیز با کمک خیرین تأمین شد تا نصیر پس از تحمل بیش از ۱۰ سال حبس، از زندان آزاد شود. به این ترتیب، پرونده‌ای که با مرگ تلخ یک کودک دوساله آغاز شده بود، با گذشت پدر داغدار و مشارکت خیرین، به آزادی مردی انجامید که سال‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد.