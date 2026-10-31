براساس آمار رسمی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بانک پارسیان از نظر تعداد و مبلغ تسهیلات ازدواج پرداخت‌شده، رتبه دوم بانک‌های خصوصی و جایگاه دهم را در میان ۲۸ بانک کشور به خود اختصاص داد.

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به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد؛ بانک پارسیان در هر دو شاخص تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی، رتبه دوم بانک‌های خصوصی کشور بوده است.

براساس این آمار، بانک پارسیان طی شش‌ماهه نخست سال جاری با پرداخت ۱۱ هزار و ۵۳۱ فقره تسهیلات ازدواج، با اعتبار ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رتبه دوم بانک‌های خصوصی و جایگاه دهم شبکه بانکی کشور را از نظر تعداد و مبلغ تسهیلات به خود اختصاص داده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان ایفا نماید.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات ازدواج در بانک پارسیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۲ برابری داشته است.