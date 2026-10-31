بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی در مراحل پایانی

یک مقام مسئول با اشاره به نزدیک‌شدن عملیات بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی به مراحل پایانی گفت: امیدواریم مراحل نهایی بازسازی به‌زودی تکمیل شود و ظرفیت تولید ازدست‌رفته به چرخه بازگردد.

جوان آنلاین: تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بازدید از پالایشگاه‌های فاز‌های ۴ و ۵، فاز‌های ۹ و ۱۰ و فاز ۱۴ پارس جنوبی، روند اجرای طرح‌های بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را بررسی و بر تکمیل عملیات بازسازی و احیای ظرفیت تولید گاز مطابق برنامه زمان‌بندی و تعهدات تعیین‌شده تأکید کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام وزارت نفت، وی در بازدید از پالایشگاه فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، جبهه‌های کاری اولویت‌دار این طرح را بررسی و با تأکید بر ضرورت پایبندی به تعهدات و برنامه‌های تعیین‌شده، ابراز امیدواری کرد عملیات بازسازی این پالایشگاه بر اساس برنامه تعیین شده پیش رفته و این واحد‌ها به چرخه بهره‌برداری بازگردند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پیشرفت عملیات بازسازی با وجود موانع موجود و تعیین‌تکلیف بخشی از اقدام‌های باقی‌مانده، افزود: در سفر سرپرست وزارت نفت به عسلویه و بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، متعهد شدیم بخش‌هایی از این واحد‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردانیم. تحقق این هدف مستلزم تمرکز بر رفع موانع موجود، مدیریت ریسک‌های احتمالی در اجرای اقدام‌های باقی‌مانده و رعایت برنامه زمان‌بندی است.

دهقانی در بازدید از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و نشست با پیمانکاران و تیم اجرایی طرح بازسازی این فاز، روند فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، به‌ویژه اقدام‌های تکمیلی، وضع تجهیزات در حال نصب و تأمین اقلام باقی‌مانده را بررسی کرد.

وی با اشاره به نزدیک‌شدن عملیات بازسازی این واحد به مراحل پایانی تصریح کرد: امیدواریم با تلاش و پیگیری مستمر همکاران، مراحل نهایی بازسازی به‌زودی تکمیل شود و ظرفیت تولید ازدست‌رفته به چرخه بازگردد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین با حضور در پالایشگاه فاز‌های ۴ و ۵ پارس جنوبی، عملکرد پیمانکاران طرح بازسازی این پالایشگاه را در بخش‌های آسیب‌دیده ارزیابی کرد.

همچنین، در نشستی با حضور مسئولان اجرایی طرح، وضع پیشرفت کار، تأمین کالا و تجهیزات، مطالبات، تعهد‌ها و منابع مالی طرح، همچنین راهبرد‌ها و سناریو‌های مؤثر در کاهش زمان اجرای عملیات بازسازی بررسی شد.

بر اساس این گزارش، مجریان و پیمانکاران طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌های فاز‌های ۹ و ۱۰، و ۴ و ۵ و ۱۴ پارس جنوبی در این بازدید‌ها گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.