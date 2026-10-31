رشد ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در هفت ماهه ابتدایی امسال بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان و متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

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به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و تحقق اهداف دولت، پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج را با جدیت دنبال می‌کند.

بر این اساس بانک ملی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه امسال، ۱۰۱ هزار و ۳۸۵ فقره وام ازدواج به ارزش ۳۴۰ هزار و ۶۹۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

میزان پرداخت تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران در این مدت، از نظر تعداد و مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است.

شعب بانک ملی ایران با ثبت این عملکرد، به‌طور متوسط روزانه ۴۷۱ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده‌اند.

پرداخت این تسهیلات، بخشی از رویکرد بانک ملی ایران برای حمایت از جوانان و تسهیل آغاز زندگی مشترک است و روند صعودی پرداخت وام ازدواج در این بانک را نشان می‌دهد.