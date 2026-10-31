\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0627 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u062a \u0645\u0647\u0645 \u0648 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u06a9\u0644 \u0642\u0648\u0627 \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.