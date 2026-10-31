معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله دشمن آمریکایی به دو قایق صیادی در آب‌های جزیره قشم خبر داد.

جوان آنلاین: احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله دشمن آمریکایی به دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی مسن خبر داد و اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ امروز برای دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی روستای مسن از توابع شهرستان قشم رخ داده است که هر یک از قایق‌ها دارای دو سرنشین بودند.

به گزارش مهر، وی افزود: در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان به قشم منتقل شدند که یکی از آنان به دلیل مصدومیت برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: دو نفر دیگر از سرنشینان این دو قایق صیادی مفقود هستند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی برای یافتن آنان در حال انجام است.

نفیسی تأکید کرد: موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت گزارش‌های رسمی و دقیق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.