کد خبر: 1387567
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
سیاست » اخبار کلی

تاجگردون: حقوق ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ میلیون تومان است

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، گفت: باید قدرت خرید مردم را تا حد امکان افزایش دهیم.

جوان آنلاین: غلامرضا تاجگردون با اشاره به راهکارهای ارتقای قدرت خرید مردم و همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت و بررسی این موضوع در مجلس و دولت، گفت: واقعیت این است که باید در این زمینه واقع‌بین باشیم و شرایط و مقدورات موجود را در نظر بگیریم. منابع دولت در بودجه کاهش پیدا کرده و با آسیب جدی مواجه شده است.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ تورم، بیان کرد: از سوی دیگر، نرخ تورم رشد بسیار بالایی داشته و این میزان افزایش، غیرقابل تصور بوده است. ما جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و می‌کنیم که یکی از موضوعات مهم امسال و همچنین از محورهای مورد توجه برای سال آینده خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دریافتی کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آماری که می‌توانم ارائه کنم، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این عدد بسیار نگران‌کننده است. البته دریافتی افرادی که کف حقوق را دریافت می‌کنند نیز پایین است و شاید یک تا دو درصد در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

تاجگردون تصریح کرد: بنابراین، اینکه ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به هیچ وجه با شاخص‌های زندگی مطابقت ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برگزاری جلسات مستمر میان مجلس و دولت برای بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، گفت: ما جلسات متعددی داریم که تقریباً به صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ دولت محدودیت‌های خود را مطرح می‌کند و ما نیز مطالبات و خواسته‌های مردم را بیان می‌کنیم. نمی‌خواهم در این مرحله عددی اعلام کنم و اساساً هنوز زمان اعلام رقم نهایی نیست؛ دولت باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و اعداد و ارقام دقیق را استخراج کند، اما باید تأکید کنم که فاصله زیادی میان درخواست‌های ما و مقدورات و امکانات دولت در زمینه میزان افزایش حقوق و مزایا یا حمایت‌های معیشتی وجود دارد و دولت نیز محدودیت‌ها و معذوریت‌های خود را دارد.

وی ادامه داد: شاید مجبور شویم برای اینکه به معیشت کارکنان دولت و جامعه توجه کنیم، اجرای برخی از اهداف و برنامه‌های اجرایی خود را به تعویق بیندازیم تا بتوانیم تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم و شرایط موجود و سطح فعلی زندگی آنها را حفظ کنیم.

تاجگردون با تأکید بر اینکه فاصله میان مطالبات مجلس و امکانات دولت همچنان زیاد است، افزود: با این حال، به یکدیگر نزدیک خواهیم شد تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. فقط می‌توانم بگویم که فاصله میان مطالبات و امکانات دولت زیاد است و منابع و امکانات دولت نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، اما دغدغه دولت و مجلس این است که تا حد امکان قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؛ حال این حمایت می‌تواند در قالب کالابرگ یا پرداخت مستقیم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دو رویکرد مطرح در زمینه حمایت معیشتی از مردم، گفت: در این زمینه دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه بر تقویت کالابرگ تأکید دارد و نگاه دیگر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم برای تأمین سایر کالاهاست. تلاش می‌کنیم میان این دو رویکرد تعادل برقرار کنیم تا بتوانیم به یک عدد واقعی و قابل اجرا برسیم؛ عددی که امکان عملیاتی شدن آن وجود داشته باشد.

برچسب ها: غلامرضا تاجگردون ، حقوق کارمندان دولت ، معیشت مردم ، قدرت خرید مردم
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