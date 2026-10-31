واکنش بقائی به حمایت کانادا از ادعای پوچ امارات

بقائی گفت: کانادا با حمایت از ادعای پوچ امارات، شاخه‌ای را که روی آن نشسته می‌برد.

جوان آنلاین: بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد ادعای بی‌بنیاد امارات درباره جزایر سه‌گانه، به شدت از تکرار این ادعای ساختگی توسط نخست‌وزیر کانادا انتقاد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: «تاریخ تعلق ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران، به هزاران سال پیش از تأسیس امارات در سال ۱۹۷۱ بازمی‌گردد.

کانادایی که بیش از دو قرن در برابر تهدیدها و جاه‌طلبی‌های آمریکا از تمامیت ارضی خود دفاع کرده، چگونه در این مناقشه ساختگی جانب‌داری می‌کند؟

آیا تمامیت ارضی تنها زمانی برای کانادا اهمیت دارد که حاکمیت خودش در خطر است؟ این کشور با این موضع‌گیری عملاً شاخه‌ای را که روی آن نشسته است می‌برد.»