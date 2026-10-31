واکنش عراقچی به اظهارات صدراعظم آلمان؛ دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان گفت: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد.او گفت «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»!!

عراقچی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است.

عراقچی در پایان تاکید کرد: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر صدراعظم آلمان با اعتراف به پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.