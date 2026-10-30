بازدید سردار نقدی از مرزهای جنوب شرقی کشور

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مناطق مختلف مرزهای جنوب شرقی کشور از جمله میرجاوه، چابهار، کنارک و همچنین با حضور در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، خاش و... از آخرین وضعیت مرزهای جنوب شرقی کشور بازدید کرد.

به گزارش دفاع پرس، وی همچنین با حضور در جمع مردم شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از تلاش مردم غیور شیعه و اهل سنت در حفظ امنیت مرزها تشکر کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان سفر پنج روزه خود به سیستان و بلوچستان در نماز جمعه اهل سنت مردم کنارک حضور یافت.