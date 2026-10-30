کد خبر: 1387507
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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی

بازدید سردار نقدی از مرزهای جنوب شرقی کشور

سردار نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مرزهای جنوب شرقی کشور، از تلاش مردم مرزنشین در حفظ امنیت مرزها تشکر کرد.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در مناطق مختلف مرزهای جنوب شرقی کشور از جمله میرجاوه، چابهار، کنارک و همچنین با حضور در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، خاش و... از آخرین وضعیت مرزهای جنوب شرقی کشور بازدید کرد.

به گزارش دفاع پرس، وی همچنین با حضور در جمع مردم شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از تلاش مردم غیور شیعه و اهل سنت در حفظ امنیت مرزها تشکر کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان سفر پنج روزه خود به سیستان و بلوچستان در نماز جمعه اهل سنت مردم کنارک حضور یافت.

برچسب ها: سردار نقدی ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، سیستان
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