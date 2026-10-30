کار سینمای مقاومت تولید باور است نه ثبت خاطره

جوان آنلاین: آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سینمایی در اصفهان با هدف بازتاب روایت‌های مقاومت از دریچه هنر، در اصفهان برگزار شد.

جلال غفاری قدیر، دبیر جشنواره نوزدهم، در مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب عنوان کرد: جشنواره فیلم مقاومت در ۱۲ دوره ابتدایی خود با نام جشنواره دفاع مقدس شناخته می‌شد. از دوره دوازدهم، دو اتفاق افتاد. یکی اضافه شدن بخش بین‌المللی جشنواره بود و دوم، تحول و ارتقای معنایی «سینمای دفاع مقدس» به «مقاومت». فراموش نکنیم که جشنواره مقاومت از دل جنگ و دفاع مقدس برخاسته است؛ و ویژگی مهم این دوره هم این است که در دل جنگ برگزار می‌شود و تحولاتی که در دو جنگ اخیر داشتیم اهمیت آن را پررنگ‌تر کرده‌است.

غفاری افزود: درک سینمای مقاومت از دل درک مفهوم مقاومت می‌گذرد. هر ملتی قبل از اینکه بجنگد تصمیم می‌گیرد که شکست نخورد. این آغاز مقاومت است. کار سینمای مقاومت بازسازی همان باوری است که پیش از گلوله و تفنگ باید باور و ایمان داشت. کار سینمای مقاومت، ثبت خاطره نیست بلکه تولید باور است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: ملت قهرمان، دوست دارد تصویر مقاومت و اقتدار خودش را در آینه سینمای مقاومت ببیند. اگر در سینما صرفاً از شکست بگوییم، حتی اگر نیروی نظامی زبده داشته باشیم ناکام خواهیم بود. البته سینمای مقاومت باید از شعارزدگی فاصله بگیرد و در کنار رنج جنگ از نشاط و امید بگوید. وی افزود: در دوره نوزدهم شاهد چند اتفاق ویژه بودیم. اولین شاخص، حضور گسترده کشور‌های جهان بود. بیش از ۱۰۹ کشور برای این جشنواره اثر ارسال کرده‌اند و حضور بالغ بر هزارو ۹۰۰ اثر بین‌المللی نشان‌دهنده توان سینمای مقاومت در دنیا است. جشنواره فیلم مقاومت به این تمایز معنا از افتخار می‌کند. غفاری گفت: حدود ۲۰ روز پس از پایان جشنواره هجدهم بود که جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و انتشار فراخوان و دریافت آثار هم در بحبوحه جنگ رمضان رخ داد. حضور جشنواره فیلم مقاومت در میادین و تجمع‌های شبانه یک تمایز دیگر جشنواره امسال است. این رویداد تلاش کرده که همراه مردم عزیز در میادین و خیابان‌ها در کنار مردم بایستد. خدا را شاکریم که علاوه بر اکران‌های سراسری در کشور، در میادین ویژه تجمع‌های مردمی هم تدارک دیده شده است تا مردم مبعوث هم شاهد این آثار باشند. جا دارد از شهردار محترم تهران هم تشکر کنیم. وی افزود: امسال تمرکز ویژه‌ای در داوری جشنواره داشتیم که آثار به صورت حرفه‌ای ارزیابی شود. آثار در بخش‌های مختلف توسط جمعی از اساتید ارزیابی شده و ان‌شاءالله از فردا در پردیس ملت شاهد اکران این آثار خواهیم بود. غفاری گفت: در این محفل فرهنگی مهندسان عزیز ما در مجتمع صنعتی فولاد مبارکه اصفهان هم حضور دارند که با جهاد مستمر خود در بازسازی خرابی‌های ناشی از جمله دشمن امریکایی مصداق واقعی مقاومت و اقتدار بودند.



معرفی برگزیدگان

در بخش دیگری از این مراسم برترین‌های چند بخش معرفی و نفرات برگزیده تجلیل شدند. علی نوروزیان برای اثر «احمد» برنده بهترین تیزر سینمایی شد. عنوان شایسته تقدیر در این بخش نیز به مهدی اولاد وطن برای اثر «آسمان غرب» تعلق گرفت. برنده بهترین پوستر سینمایی، محمد شکیبا برای اثر «خدای جنگ». برنده بهترین مجموعه عکس سینمایی، پوریا شاه‌جهانی برای اثر «پیشمرگ» شد. برنده بهترین فیلمنامه بلند، امیرحسین دارابی و محمدرضا سلیمانی برای اثر «بمان» هستند. عنوان شایسته تقدیر در بخش فیلمنامه بلند نیز به عقیل جماعتی برای اثر «مومو و راز گنج میرمهنا» رسید. برنده بهترین فیلمنامه کوتاه، نیکو روستایی برای اثر «صدای مردن دو صفر دو» شد. عنوان شایسته تقدیر در بخش فیلمنامه کوتاه نیز به علی هاشمی‌نیا برای اثر «بک استیج» تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش هوش مصنوعی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی معرفی شدند. در بخش مستند هوش مصنوعی، اثر «بابا موشک داد» از مصطفی توکل‌فر شایسته تقدیر شناخته شد و اثر «آخرین صبحگاه» از سید حمید شریعت‌زاده عنوان بهترین مستند هوش مصنوعی را به خود اختصاص داد.

در بخش فیلم کوتاه هوش مصنوعی، دو اثر «سانسور» از محمدحسین امامی و «ثانیه» از سید معین قدسی و مریم امام شایسته تقدیر شناخته شدند. همچنین اثر «اشاره» از خدیجه سادات حسنی‌زاده موفق به کسب عنوان بهترین فیلم کوتاه هوش مصنوعی شد.

در بخش پویانمایی هوش مصنوعی نیز اثر «حاج غلام» از فاطمه علیپور به‌عنوان اثر برگزیده این بخش معرفی شد.



تجلیل از شهید رهبر

در بخش دیگری از این آیین با حضور دبیران و داوران نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت از خانواده سردار شهید عبدالحمید رهبر از شهدای جنگ رمضان، تجلیل شد.

سردار شهید عبدالحمید رهبر که علاوه بر فعالیت‌های جهادی، دانشجوی دکتری نظامی نیز بود، مسیر پرافتخاری را در نیرو‌های مسلح طی کرد. وی پس از گذراندن دوره‌های تکاوری، چتربازی و آموزش‌های ویژه، در سال ۱۳۸۲ وارد گروه توپخانه ۱۵ خرداد شد. او در دوران خدمت خود مدارج ترقی را به سرعت طی کرد. شهید رهبر در ۱۳۹۷ به جانشینی گروه موشکی ۱۵ خرداد، در ۱۴۰۱ به فرماندهی این گروه و در ۱۴۰۲ به درجه سرتیپ دومی نائل شد. این شهید بزرگوار از ابتدا به جمع مدافعان حرم پیوست و در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشت و نقش بسزایی در جبهه مقاومت ایفا کرد. شهید رهبر در جریان جنگ رمضان و در خوزستان به فیض شهادت نائل آمد.

تجلیل از خانواده سردار شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده شهید بسیج مستضعفین و سردار شهید مهدی ربانی، سردار شهید عبدالحمید رهبر و شهید عباس بهرامی (شهید جنگ رمضان در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.