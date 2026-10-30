شبکه همکار سیا و موساد در تور امنیتی

جوان آنلاین: در ضلع دیگری از جنگ ترکیبی دشمن، نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی، با اتکا به گزارش‌های مردمی و رصد‌های مستمر اطلاعاتی و عملیاتی در حال مهار فعالیت‌های چندمنظوره تروریست‌ها هستند و کانون‌ها و حلقه‌های مرتبط با آنها را امحا می‌کنند. تنها طی دو روز گذشته، نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور چند تیم مختلف تروریستی و اطلاعاتی را منهدم کرده و برخی عوامل خودفروخته را نیز دستگیر کردند.

در همین راستا، روز جمعه سربازان امام زمان (عج) موفق شدند چهار هسته تروریستی وابسته به دشمن امریکایی- صهیونی را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان شناسایی و ۱۶ تروریست این هسته‌ها که برخی از خارج از کشور آمده بودند، بازداشت کنند. طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات، برخی از این تروریست‌ها، عامل به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر بودند. در این عملیات، شماری سلاح جنگی از جمله ۹ قبضه کلاشینکف، دو قبضه «ام۴» امریکایی و هفت قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد. یکی از افراد بازداشت‌شده در بخشی از اظهارات خود، به انگیزه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی علیه زنان اعتراف کرد. وی گفت: «دو قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح‌ام‌فور امریکایی، به همراه سه خشاب و چند خشاب پر، برای من ارسال شده بود. قرار بود خودرو‌های حامل نیرو‌های انتظامی را هنگام رفت‌وآمد هدف قرار دهیم و برای آنها کمین کنیم.» وی ادامه داد: «فردی به نام اجمل، که نقش سرپل را داشت، به حامد دستور داده بود جاده‌های مسیر چابهار را ناامن کنیم. هدف قرار دادن نیرو‌های امنیتی یکی از دستور‌های ما بود. همچنین به ما گفته بودند حتی اگر زنی در دستگاه‌های حکومتی فعالیت می‌کند و کارمند است، می‌توان او را هدف قرار داد و در این زمینه تردیدی نداشت.»

به موازات مهار فعالیت تروریست‌ها، نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی در حال رصد و ردیابی عوامل خودفروخته بیگانگان که فعالیت‌های ویژه‌ای در بخش ارسال اطلاعات از مراکز حساس کشور دارند، هستند. در همین راستا، در عملیات دیگری، سه نفر از مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه جاسوسی- رسانه‌ای دشمن که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقر‌ها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان سیستان و بلوچستان بودند، شناسایی و بازداشت شدند. در گزارش دیگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از شناسایی و ضربه به یک شبکه پنج‌نفره از اعضای یکی از فرقه‌ها خبر داد که بنا بر گزارش‌های اولیه، با هدایت رژیم صهیونیستی و ارتباط با تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، درصدد جذب، آموزش و سازماندهی نیرو با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. به گفته این دادستان، سازمان اطلاعات سپاه کرمان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شبکه مذکور را شناسایی و در راستای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه امنیت کشور، به آن ضربه وارد کرده‌است. وی در ادامه تأکید کرد که بررسی ابعاد این شبکه، نحوه ارتباط اعضای آن با عوامل هدایت‌کننده و چگونگی اجرای برنامه‌های جذب، آموزش و سازماندهی از منظر امنیتی و قضایی در دستور کار قرار دارد. در میدان عملیات‌های اطلاعاتی، گروه علاج با هدف شناسایی عوامل همسو با تبلیغات دشمن و عناصر وابسته به آن، با تکیه بر گزارش‌های مردمی فعالیت می‌کند. این گروه روز گذشته اعلام کرد که مهرانگیز راستین، در پی پیگیری‌های این گروه و بر اساس اطلاعات و مستندات ارائه‌شده درباره فعالیت‌های او، در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده است. طبق اعلام علاج، راستین در برخی تحرکات میدانی، از جمله حضور یا دعوت به تجمعات ضد جمهوری اسلامی ایران و همچنین در برگزاری تجمعات در خارج از کشور نقش داشته و با طرح درخواست‌هایی برای آغاز جنگ علیه ایران، در راستای اهداف دولت امریکا فعالیت کرده‌است. گفتنی است، شناسایی و معرفی این فرد با همکاری یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور صورت گرفته‌است.

مهار سنگر به سنگر کانون‌های تروریستی سبب شده که آنها ناچار شوند که برای نمایش اقدام عملی‌تر با یکدیگر به طور اسمی ائتلاف نمایند. برخی اخبار از نشست مشترکی میان تروریست‌های تجزیه‌طلب شمال غرب با اشرار تروریستی جنوب شرقی به میزبانی میز ایران در موساد خبر می‌دهند. به نظر می‌آید، هدف از این اقدام که مسبوق به سابقه است، ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی برای مقابله با جمهوری اسلامی و همچنین اتصالات هر چه بیشتر با سرویس‌های موساد باشد.