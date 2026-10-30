نسل فهمیده زنده و وسط میدان است 

رسانه‌های غربی و جریان غرب‌گرای داخلی، سه دهه یک جمله را روایت کردند: «انقلاب ایران، دین را سیاسی کرد و باعث دین‌گریزی نسل جدید شد»، اما نهم اسفند ۱۴۰۴، همین‌که خبر شهادت رهبر عزیزمان منتشر شد، دوربین‌ها در کف خیابان چیز دیگری را تصویر و روایت کردند، تصویری که با روایت غرب‌گرایان جور در نمی‌آید: نوجوانانی که در صف مقدم مقاومت و ایستادگی به میدان آمده‌اند. این حضور فراگیر، فروریختن کاخ آرزو‌های رسانه‌ای غرب و اتهام و دروغ چند ده ساله (علیه نوجوانان و نظام اسلامی) را به تصویر کشیده‌است. محمدحسین فهمیده مثل مرحمت بالازاده تنها نوجوانان سیزده‌ساله جنگ نبودند، در جنگ هشت‌ساله، کم نبودند نوجوانانی که سنشان را در شناسنامه دستکاری کردند تا به جبهه برسند، برخی شهید شدند و بعضی اسیر، اما در اسارت و در اردوگاه‌های بعثی هم در دفاع از نظام و ولایت سنگ تمام گذاشتند و زیر شکنجه، شگفتی‌ساز قرن بیستم شدند. دشمن برای جداکردن این نسل از انقلاب برنامه‌های گسترده‌ای داشت: سیل محتوای مستهجن، شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی، هدف‌گیری خانواده و اخلاق. اینها همگی ابزار‌های یک جنگ شناختی و ادراکی تمام‌عیار بودند. هدف دشمن صریح بود: متلاشی کردن پیوند نسل جدید با دین، انقلاب و کشور. قرار بود نسل زد، نسل فهمیده نباشد و «نسل گسسته» از فرهنگ و دین و ملیت باشد.

اما نتیجه آن‌طور که محاسبه کرده بودند نشد. در هشت ماه پس از شهادت آقای شهید ایران، حضور نسل زد و آلفا در میدان‌های دفاع از کشور از نسل‌های پیشین به نسبت جمعیت چشمگیرتر است. این حقیقتی است که از نگاه دوربین‌ها مخفی نمانده و در گزارش‌های خبری داخلی و خارجی به کرات بازتاب یافته‌است. پیوند عاشقانه نوجوانان این مرز و بوم با ولایت و انقلاب، چیزی نیست که در برآورد‌ها و محاسبات نظام سلطه و نظرسنجی یا تحلیل رسانه‌ای غربی، پیش‌بینی شده باشد. نظام ولایت فقیه و انقلاب اسلامی ایران انقلاب معجزه‌هاست. نظام ولایت فقیه، هم نسل «می‌سازد»؛ و هم نسل‌ها را «بیدار» می‌کند و هم آنها را حول محور ترکیبی از دین، تمدن و فرهنگ ایرانی- اسلامی به هم پیوند می‌دهد. در این نظام، نوجوان یک «مسئول» متعهد است. امروز، شمار نوجوانانی که در طرح «جانفدا» ثبت‌نام کرده‌اند، بسیار چشمگیر و سبب بهت و حیرت دشمن شده است. این ثبت‌نام، اعلام مسئولیت‌پذیری، حضور و موضع رسمی نسل جدید انقلاب است. نسل فهمیده انقلاب در عصر حاضر (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها) در اعلام حضور و تمرین مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر دشمن از دهه شصتی‌ها پیشی گرفته است. آن روزی که سرود «سلام فرمانده نسل آلفای انقلاب و دهه نودی‌های سیدعلی»، در جهان اسلام و حتی فراتر از مرز‌های جهان اسلام، طنین‌انداز شد و موج و ولوله‌ای به پا کرد و نوجوانان سایر کشور‌ها با ترجمه سرود و به زبان محلی خود «سلام فرمانده» را خواندند، دنیای استکبار فهمید قافیه را به‌کلی باخته است. رابطه عاشقانه نسل جدید انقلاب با ارزش‌های اسلامی (اهل‌بیت علیهم‌السلام و به‌ویژه حضرت حجت ارواحنا فداه و ولایت فقیه) به حسب آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح، بغض و کینه دشمنان را برانگیخته است. هشتم آبان، یادآور ضرورت بازتولید الگوی فهمیده در نسل‌های جدید است. اگر پیوند با ولایت و هویت انقلابی، سرمایه راهبردی کشور است، صیانت از آن به شعار محدود نمی‌شود و به «نظام آموزشی و تربیتی کارآمد»، «روایت‌گری هوشمندانه»، «مشارکت واقعی نوجوانان» و «پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان» نیاز دارد.