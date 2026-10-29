کد خبر: 1387474
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

3 شرکت آمازون حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان واحد دستگاه‌ها و خدمات خود را دیروز اخراج کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، این تصمیم پس از چند هفته عرضه محصولات جدید، از جمله کتاب‌خوان‌های الکترونیکی کیندل و تبلت‌های تازه، اتخاذ شد.

به گزارش مهر، آمازون در پی پرسش خبرگزاری رویترز، این تعدیل نیرو را تایید کرد. سخنگوی شرکت بدون ارائهٔ جزئیات بیشتر گفت:تصمیم دشواری گرفتیم تا تعداد محدودی از موقعیت‌های شغلی را حذف کنیم.

یک منبع آگاه از امراعلام کرد این تعدیل نیرو حداکثر ۲۵۰ موقعیت شغلی را تحت تأثیر قرار داده و بیشتر شامل مشاغل حوزهٔ توسعه نرم‌افزار بوده است.

به گفته سخنگوی آمازون این تعدیل نیرو به شرکت کمک می‌کند تا کارآمدتر فعالیت کند و ساختار خود را با نقشه راه محصولاتمان هماهنگ‌تر سازد.

همچنین این خرده فروشی آنلاین از یک ساعت زنگ‌دار جدید مجهز به دستیار صوتی الکسا و یک قاب عکس دیجیتال رونمایی کرد.

آمازون طبق روال معمول خود، صبح زود روز چهارشنبه پیامک‌ها و ایمیل‌هایی برای کارکنان ارسال کرد. یکی از پیام‌هایی که رویترز مشاهده کرده بود، از سوی شری رابینسون، معاون منابع انسانی بخش دستگاه‌ها و خدمات، ارسال شده بود. او در این پیام نوشت شرکت ساختار سازمانی خود را به‌طور جامع بررسی کرده و این بررسی به این نتیجه رسیده است که کاهش تعداد کارکنان ضروری است.

آمازون در اوایل همین ماه نیز حدود هزار موقعیت شغلی را در بخش اصلی خرده‌فروشی خود حذف کرده بود.

این شرکت قرار است گزارش درآمد‌های سه‌ماهه سوم خود را پس از پایان معاملات بازار در روز پنجشنبه منتشر کند.

برچسب ها: شرکت آمازون ، اخراج کارکنان ، فرصت شغلی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

شلیک به خودی از رسانه ملی!

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

منطقه با منطق ایرانی

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

راز ماندگاری!

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

۴ درس جنگ اوکراین

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

ایران فرسودگی هژمون امریکا را افشا کرد

پیشنهاد تقریباً هیچ!

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

تلاش کردم شخصیت بیژن را از کلیشه‌های رایج دور کنم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

دوران تحمیل اراده امریکا بر ایران به پایان رسیده است

دعوت از دختران مسلمان آذربایجان برای تحصیل در ایران‌

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

مردم شریک درآمد صرفه‌جویی گاز می‌شوند

غارت برند‌ها به دست گرسنگان اروپا

سورپرایز اکتبر ایران در انتظار امریکا

ترکیب تراکتور مقابل العین

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار