کودکان میناب تروریست بودند که به نام مبارزه با تروریسم کشته شدند؟

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در همایش روز ملی محیط‌بان، ضمن قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان و گرامیداشت یاد جان‌باختگان، بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست، اصلاح قوانین، تقویت آموزش عمومی و برخورد به‌موقع با متخلفان تأکید کرد و گفت: ما به‌عنوان دولت و مجریان امور، در قبال تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی مسئول هستیم؛ زیرا نباید اجازه دهیم این سرمایه‌ها به‌راحتی از بین بروند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه انسان به طبیعت اظهار کرد: گاهی اگر از بالا به کره زمین نگاه کنیم، می‌بینیم که این کره زیبا در پهنه یک کهکشان بی‌انت‌ها حرکت می‌کند و همه ما در این سفینه سرگردان، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم. با این حال، به‌جای آنکه قدر این زیبایی را بدانیم، به جان یکدیگر افتاده‌ایم و محیطی را که در آن زندگی می‌کنیم، تخریب می‌کنیم.

پزشکیان افزود: وقتی از فاصله‌ای دور به زمین نگاه می‌کنیم، کره‌ای کوچک و زیبا می‌بینیم، اما هرچه از آن فاصله بگیریم، این کره کوچک‌تر به نظر می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که ما در برابر عظمت جهان چه اندازه کوچک هستیم؛ با این وجود، همان محیط محدودی را که محل زندگی ماست، تخریب می‌کنیم.

تخریب محیط‌زیست، زندگی را برای نسل‌های آینده دشوار می‌کند

رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به پیامد‌های تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: وقتی طبیعت تخریب می‌شود، پیامد‌های آن به شکل خشکسالی، کم‌آبی و مشکلات متعدد خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به‌سادگی شرایط را به وضعیت گذشته بازگرداند و هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب و گسترش شهر‌ها گفت: زمانی که تهران با مشکل کم‌آبی مواجه شد، برای تأمین آب هزینه‌های بسیار زیادی صرف شد، اما مسئله این است که با وجود محدودیت منابع، همچنان به گسترش فعالیت‌ها و مصارف خود ادامه می‌دهیم. اگر مصرف ما از منابع موجود بیشتر باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد و زندگی برای مردم دشوارتر می‌شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توسعه باید متناسب با ظرفیت‌های طبیعی باشد، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های توسعه، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف است. اگر میزان مصرف از منابع بیشتر باشد، نمی‌توان این روند را توسعه واقعی دانست. ممکن است برخی تصور کنند با تخریب رودخانه‌ها، کوه‌ها و منابع طبیعی کار بزرگی انجام داده‌اند، اما این اقدامات در حقیقت اشتباه است و باید نسبت به پیامد‌های آن توجه داشته باشیم.

کشور‌های توسعه‌یافته از تخریب محیط‌زیست کشور‌های درحال‌توسعه بهره می‌برند

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی مسئله محیط‌زیست بیان کرد: کشور‌های توسعه‌یافته از تخریب محیط‌زیست در کشور‌های درحال‌توسعه بهره می‌برند؛ منابع و ذخایر این کشور‌ها استخراج می‌شود و در فرایند تولید محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که بخش مهمی از آثار تخریب محیط‌زیست در کشور‌های تأمین‌کننده منابع باقی می‌ماند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، باید آموزش‌های خود را اصلاح کنیم، مقررات مناسبی داشته باشیم و با متخلفان به‌درستی برخورد کنیم. افرادی که قوانین را رعایت نمی‌کنند و از منابع طبیعی سوءاستفاده می‌کنند، نباید بتوانند به‌راحتی به تخریب محیط‌زیست ادامه دهند.

چرا پس از تخریب طبیعت به فکر برخورد می‌افتیم؟

پزشکیان با انتقاد از تأخیر در برخورد با تخلفات محیط‌زیستی گفت: بار‌ها گفته‌ام که گاهی اجازه می‌دهیم محیط‌زیست و منابع طبیعی تخریب شود و پس از گذشت مدت‌ها، تازه دستور بررسی و پیگیری صادر می‌کنیم؛ در حالی که باید همان زمانی که تخریب در حال انجام است، جلوی آن را بگیریم.

وی افزود: امروز با استفاده از اینترنت، تصاویر ماهواره‌ای و ابزار‌های نظارتی، امکان شناسایی بسیاری از فعالیت‌ها و تخلفات وجود دارد. چرا باید اجازه دهیم کوه‌ها، جنگل‌ها و مسیر‌های طبیعی تخریب شوند و بعد از گذشت چند ماه به فکر رسیدگی بیفتیم؟

رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما به‌عنوان دولت و مجریان امور، در مجموع در برابر این وضعیت مسئول هستیم؛ زیرا نباید اجازه دهیم محیط‌زیست و منابع طبیعی به این راحتی از بین بروند. وقتی در انجام وظایف خود سستی می‌کنیم، مقابله با تخلفات گسترده‌تر و حل مشکلات نیز دشوارتر می‌شود.

وی با اشاره به ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری اراضی در برخی مناطق کشور، از جمله ارومیه و آذربایجان غربی، اظهار کرد: در برخی مناطق، باغ‌ها و ویلا‌هایی در زمین‌هایی ساخته شده‌اند که اکنون اصلاح وضعیت آنها دشوار شده است. چنین مشکلاتی در مناطق مختلف کشور وجود دارد و باید از ابتدا با مدیریت صحیح، مانع شکل‌گیری آنها شویم.

حفاظت از تنوع زیستی، ضرورت زندگی سالم

پزشکیان با اشاره به اهمیت جنگل‌ها، گونه‌های جانوری و سایر جلوه‌های طبیعی گفت: وقتی به جنگل‌ها و گونه‌های مختلف محیط‌زیستی نگاه می‌کنیم، از دیدن این زیبایی‌ها لذت می‌بریم؛ اما اگر این منابع را از بین ببریم، در آینده از جنگل، آبشار، کوه و آب خبری نخواهد بود و زندگی نیز کیفیت خود را از دست می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نباید قواعد طبیعی و اجتماعی را بر هم زد، خاطرنشان کرد: باید مسیر درست را بشناسیم و از تخریب آن جلوگیری کنیم. بازگرداندن بسیاری از شرایط طبیعی پس از تخریب، بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است؛ بنابراین پیشگیری از تخریب باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در طبیعت بیان کرد: زمانی که دانش‌آموز بودیم، به کوه می‌رفتیم و چادر می‌زدیم. در دوران دانشجویی نیز از طبیعت، جنگل‌ها و آبشار‌ها لذت می‌بردیم و حضور در این فضا‌ها روحیه تازه‌ای به انسان می‌داد. طبیعت می‌تواند زندگی و روحیه انسان را تغییر دهد و باید قدر این نعمت را بدانیم.

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نمی‌توان پذیرفت در کشوری با این همه ظرفیت، مردم مشکل داشته باشند

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های کشور و مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از ظرفیت‌ها و منابع ارزشمندی برخوردار است، اما مردم همچنان با مشکلاتی در زمینه معیشت و زندگی مواجه‌اند. نمی‌توان پذیرفت که با وجود چنین نعمت‌هایی، وضعیت زندگی مردم آن‌گونه که باید نباشد.

وی افزود: این منابع و نعمت‌ها در اختیار ما قرار گرفته‌اند تا به‌درستی از آنها استفاده کنیم و شرایط زندگی مردم را بهبود ببخشیم. مسئولیت حل این مشکلات بر عهده ماست و برای رسیدن به شرایط بهتر، همه باید کمک کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همکاری و پرهیز از اختلافات گفت: نباید با یکدیگر دعوا کنیم؛ زیرا اختلاف و درگیری کمکی به حل مشکلات نمی‌کند. باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم با عزت و سربلندی از شرایط موجود عبور کنیم و در برابر مردم و خون شهدا شرمنده نباشیم.

وی آموزش، آگاهی‌بخشی و همدلی را از الزامات حل مسائل کشور دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف با آموزش، همکاری و همراهی امکان‌پذیر است. بدون آگاهی نمی‌توان به تفاهم و همراهی رسید و باید دانش خود را درباره چگونگی زندگی در کنار یکدیگر و استفاده صحیح از طبیعت افزایش دهیم.

کودکان میناب تروریست بودند که به نام مبارزه با تروریسم کشته شدند؟

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رفتار قدرت‌هایی که به گفته وی با ادعای مبارزه با تروریسم در منطقه مداخله می‌کنند، اظهار کرد: کشور‌های همسایه ما مسلمان هستند و ما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم. نباید با هم دعوا کنیم؛ در حالی که تروریست‌ها، غارتگران و جنایتکاران با ادعای تأمین امنیت، صلح و آرامش وارد عمل می‌شوند.

پزشکیان با اشاره به حمله به کودکان میناب گفت: بسیار عجیب است که تروریست‌ها اعلام می‌کنند با تروریسم می‌جنگند. آیا دانش‌آموزان تروریست بودند؟ آیا کودکان و خانواده‌های ما تروریست بودند که به آنها حمله کردند؟

وی با انتقاد از آنچه استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق بشر خواند، افزود: گاهی در رسانه‌ها ادعا می‌کنند که در کشور‌های دیگر حقوق بشر رعایت نمی‌شود، اما خودشان دست به اقداماتی می‌زنند که جان مردم را می‌گیرد و خانواده‌ها را داغدار می‌کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخش بزرگی از جنگ‌ها و جنایت‌ها به دست قدرت‌هایی انجام می‌شود که خود را مدافع صلح معرفی می‌کنند، تصریح کرد: تمام این جنگ‌ها و جنایت‌ها در کره خاکی به دست همین جنایتکاران کراوات‌بسته انجام می‌شود.

پزشکیان با تأکید بر توان کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت خود گفت: ما خودمان می‌توانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم و نیازی نیست کسی از آن سر دنیا بیاید و با قلدری بخواهد امنیت منطقه را حفظ کند.

تأکید رئیس‌جمهور بر مشارکت مردم در حفاظت از محیط‌زیست

وی با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان و اشاره به خطرات این شغل گفت: از زحمات شما قدردانی می‌کنم. محیط‌بانان کار بزرگی انجام می‌دهند و باید تلاش کنیم خطرات و مشکلات پیش روی آنها کاهش پیدا کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مردم باید در این مسیر همراه شوند و آگاهی لازم را به دست آورند. اگر مردم را در هر بخش مشارکت دهیم، میزان حفاظت و مراقبت از محیط‌زیست بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که بخواهیم به‌تنهایی این مسئولیت را بر عهده بگیریم.

پزشکیان در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و همکاری برای عبور از مشکلات کشور گفت: با همدلی و همراهی می‌توانیم از وضعیت موجود با سربلندی عبور کنیم و برای ایجاد آرامش، امنیت و زندگی مناسب برای مردم تلاش کنیم.