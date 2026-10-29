بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی در تهران از امروز

اداره کل هواشناسی استان تهران از بارش پراکنده باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در برخی مناطق استان از بعدازظهر امروز تا شنبه (۷ تا ۹ آبان‌ماه) خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر امروز تا شنبه (۷ تا ۹ آبان‌ماه) با گذر سامانه بارشی نه چندان نیرومند از روی استان، در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی، بارش پراکنده، گاهی وقوع رگبار باران با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است. در نواحی پرتردد شهری گاهی افزایش نسبی غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها همراه با مه رقیق و کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا (۸ آبان‌ماه) کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۲ و ۱۵ درجه سانتیگراد و پس فردا (۹ آبان‌ماه) کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۳ و ۱۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.