کد خبر: 1387466
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تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴
سیاست » اخبار کلی
دریادار سیاری:

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

3 معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد، گفت: دشمن در هر سه جنگ شکست خورد و نتوانست به اهدافش برسد؛ ما آسیب دیدیم، اما اجازه ندادیم دشمن پیروز شود.

جوان آنلاین: از ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در بیست و پنجمین دوره معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری با اشاره به ریشه‌های کینه استکبار جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفت: کینه استکبار جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دیرینه است و به ۲۲ بهمن ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد.

وی با بیان ویژگی‌های ۸ سال دفاع مقدس، گفت: اولین موضوع هدف بود و اینکه دشمن چرا جنگ کرد، اولین هدف شکست دادن انقلاب اسلامی ایران بود، دومین هدف بحث تمامیت ارضی، یعنی تصرف خوزستان جزو آرمان‌های صدام و استکبار بود که رفع خفگی ژئوپلیتیکی را هم دنبال می‌کردند، یعنی کشور‌هایی که به دریا راه ندارند دچار خفگی ژئوپلیتیکی هستند، عراق به دریا راه داشت، اما فقط چهار کیلومتر که آن هم باتلاقی بود.

دریادار سیاری افزود: در جنگ تحمیلی اول صدام به ایران حمله کرد، صدام دست‌نشانده استکبار جهانی بود و به نوعی جنگ نیابتی راه انداخته بود و در اصل طرف حساب ما آمریکا بود.

وی درباره چگونگی تجهیز صدام از لحاظ نظامی ظرف بیست ماه، از بهمن ۵۷ تا شهریور ۵۹، گفت: در آن زمان بلوک شرق و غرب با هم در تقابل بودند، اما برای شکست ایران پیمان نامبارکی بستند و همه کشور‌ها به صدام کمک کردند؛ ما از بیست و هفت کشور اسیر داشتیم، یعنی همه جوره به صدام کمک کردند.

وی مورد دیگر را خطای محاسباتی دشمن عنوان کرد و افزود: در محاسباتشان یک جا اشتباه کردند؛ همه اطلاعاتشان درست بود که ارتش ایران تمرین و رزمایش برگزار نکرده بود، تجهیزات جدیدی به آن اضافه نشده و همه اطلاعات نشان می‌داد که از نظر آمادگی و توان دفاعی نداریم، اما خطای محاسباتی دشمن این بود که همین ارتش آسیب‌دیده در مقابل دشمن مردانه می‌ایستد، ۳۱ شهریور ۵۹ که مهرآباد را زدند، اسرای خودشان که بعد‌ها آمدند مصاحبه کردند گفتند هنوز موتور جنگنده‌های عراقی خنک نشده بود که نیروی هوایی ارتش یکی دو ساعت بعد از اولین حمله، جواب صدام را داد و به بغداد حمله کرد.

دریادار سیاری یادآور شد: اولین مأموریت نیروی زمینی جلوگیری از پیشروی دشمن است؛ نیروی زمینی با اقتدار توانست از پیشروی صدام جلوگیری کند. نیروی دریایی در روز ۶۷ جنگ با پشتیبانی نیروی هوایی، نیروی دریایی عراق را کلاً از بین برد. ضمناً خطای دیگرشان این بود که با روحیه مردم کشور ما آشنا نبودند و فکر نمی‌کردند که مردم این‌گونه پای کار انقلاب بایستند. دلیل دیگر، رهبری امام راحل بود؛ امام فرمود این جنگ اگر بیست سال طول بکشد ما باز هم می‌ایستیم.

وی درباره جنگ دوازده‌روزه هم گفت: هدف دشمن همان هدف جنگ هشت‌ساله و شکست جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود که به صراحت اعلام کردند ممکن است بعد از جنگ نقشه ایران تغییر کند که ترامپ ملعون آن را تأیید کرد. ضمناً اسرائیل به نیابت از آمریکا و غرب با ایران جنگید. سوم اینکه این رژیم صهیونیستی توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تجهیز شدند. آنها هم خطای محاسباتی کردند؛ فکر می‌کردند با ترور سران ما بلافاصله همه چیز از هم می‌پاشد، همچنین فکر می‌کردند که از نظر نظامی ایران توان دفاع از خود ندارد و مردم نیز به خیابان می‌آیند و در مقابل نظام قرار می‌گیرند.

دریادار سیاری درباره جنگ سوم نیز، اظهار داشت: در جنگ سوم هدف دشمن این بود که مانند دو جنگ قبلی نظام را ساقط کنند، اما راهشان فرق می‌کرد؛ در جنگ سوم با شهید کردن رهبر عزیزمان به دنبال فروپاشی نظام و کشور بودند. فکر می‌کردند اگر ستون خیمه را بزنند، خیمه از هم می‌پاشد. آنها فکر می‌کردند اگر رهبر عزیزمان شهید شود فرمانده و مدیری وجود ندارد و برای تعیین رهبر اختلاف به وجود می‌آید، باز فکر کردند اگر سران را ترور کنند موفق می‌شوند که نشدند، باز روی مردم حساب کردند که به خیابان می‌آیند، دشمن ایست و بازرسی‌ها را هم زد، اما باز هم مردم به خیابان نیامدند.

وی با اشاره به وجه مشترک هر سه جنگ تصریح کرد: وجه مشترک در هر سه جنگ این بود که در هر سه جنگ شکست خوردند؛ ما آسیب دیدیم، اما نگذاشتیم دشمن به هدفش برسد. ما قصد حمله به کسی را نداشتیم، دشمن به ما حمله کرد، اما هیچ‌گاه به هدفش نرسید. جنگیدن با بزرگترین قدرت نظامی جهان شوخی نیست، اما مردم ما ایستادند و جنگیدند؛ آسیب دیدیم و رهبرمان شهید شدند که بزرگترین آسیب ما بود.

دریادار سیاری خطاب به دانشجویان تأکید کرد: این تردید دشمن برای حمله مجدد به این دلیل است که در مقابل ایران مستأصل شده است؛ ما کشور بزرگی هستیم و روحیه مردم ما بالاست. جنگ، جنگ اراده و تاب‌آوری است؛ ما جلوی دشمن می‌ایستیم و تسلیم نمی‌شویم. تسلیم در قاموس ملت ما وجود ندارد، چون جوانانی مانند شما دارد. بدانید که پیروز میدان شما هستید و در مقابل دشمن سر تسلیم فرود نمی‌آورید. بدانید دشمن شکست خورده و تا زمانی که مقابل استکبار بایستیم پیروز میدان ما هستیم.

برچسب ها: دریادار سیاری ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، آمریکا
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