کد خبر: 1387464
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تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار سیل در ۵ استان؛ بارش‌های شدید از امروز آغاز می‌شود

3 یک کارشناس هواشناسی گفت: امروز در ۵ استان کشور بارش‌های شدید و رگبار پیش‌بینی می‌شود و با توجه به احتمال وقوع سیلاب، ساکنان مناطق کوهستانی باید احتیاط کنند و دستگاه‌های امدادی آماده باشند.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از پیش‌بینی بارش باران در مناطق مختلف کشور طی روز‌های پنجشنبه و جمعه خبر داد و نسبت به احتمال وقوع سیلاب در مناطق شمال غرب و دامنه‌های البرز هشدار داد.

وی افزود: امروز (پنجشنبه، ۷ آبان) و فردا (جمعه، ۸ آبان) روز‌های بارانی مهمی برای مناطق شمال غرب کشور و دامنه‌های البرز پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، ساکنان استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان و قزوین، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، باید نسبت به وقوع رگبار‌های شدید و احتمال سیلاب هوشیار باشند.

اصغری بیان کرد: در مناطقی از جمله ماکو، خوی، مهاباد، بوکان، اهر، تبریز، میانه، تکاب، مریوان، خلخال، مشکین‌شهر، سراب، گرمی و کلیبر، آمادگی لازم برای مواجهه با سیلاب ضروری است.

وی با اشاره به بارش‌های پیش‌بینی‌شده در استان قزوین اظهار کرد: به‌ویژه در روز جمعه، مناطقی مانند خرمن‌سوخته، محمدیه و معلم‌کلایه می‌توانند شاهد بارش‌های قابل‌توجهی باشند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از دستگاه‌های اجرایی و امدادی درخواست می‌شود برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌ها، نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها و مسیر عبور آب در کانال‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی در استان یزد گفت: پس از مدت‌ها، مناطقی مانند ابرکوه، مهریز، مروست و اشکذر نیز شاهد بارش باران خواهند بود. بنابراین، افرادی که محصولات کشاورزی آنها در فضای باز قرار دارد، باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی انجام دهند.

اصغری افزود: طی امروز و فردا، در استان‌های مرکزی، کرمانشاه، زنجان، قم، تهران، البرز، همدان، گیلان و مازندران نیز با شدت و ضعف، بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مناطق کوهستانی تصریح کرد: افرادی که قصد کوهنوردی دارند، باید جانب احتیاط را رعایت کنند و با توجه به شرایط جوی، اقدامات ایمنی لازم را در نظر بگیرند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در استان مرکزی نیز هوای ابری و بارانی تا روز شنبه (۹ آبان) ادامه خواهد داشت. مناطقی مانند کمیجان، شازند، خنداب و تفرش از جمله نقاطی هستند که این شرایط جوی را تجربه خواهند کرد.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هشدار سیل ، سیلاب
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