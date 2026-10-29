رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

جوان آنلاین: از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه با ارایه آخرین آمار از روند کنترل رشد نقدینگی اظهار داشت: رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه، به ۲۴ درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تأمین کند.
همتی تأکید کرد: ناترازی برخی بانکها بخشی از تلاشهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کُند کرده است که برنامههای اصلاحی در خصوص آن بانکها در دستور کار بانک مرکزی است.