رشد سالانه نقدینگی در آستانه برگشت به کانال ۴۰ درصدی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی در مهر ماه با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه، به ۵۰.۹ درصد رسیده است.