قیمت نفت به ۱۱۴ دلار رسید

قیمت نفت با کاهش ۱.۱ درصدی به ۱۱۴ دلار و ۱۰ سنت رسید.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز؛ قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت و بخشی از رشد روز گذشته را از دست داد؛ زیرا امیدواری به ازسرگیری مذاکرات صلح، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را تا حدی کاهش داد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با یک دلار و ۲۲ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۱۱۴ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۳۳ سنت معادل ۱.۳ درصد افت، در سطح ۱۰۱ دلار و ۴۵ سنت معامله شد.

این در حالی است که نفت برنت در معاملات روز چهارشنبه ۱.۳ درصد و نفت خام آمریکا ۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند

افزایش احتمالی تولید نفت روسیه فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرد

انتظارات درباره افزایش تولید نفت خام و گازوئیل روسیه نیز بر فضای بازار و قیمت‌ها فشار وارد کرد. تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان در یادداشتی که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، نوشتند: از زمان حمله ۱۵ اکتبر به پالایشگاه ریازان، هیچ حمله تأییدشده دیگری به زیرساخت‌های پالایش نفت روسیه گزارش نشده است.

این تحلیلگران افزودند توقف حملات گزارش‌شده به پالایشگاه‌های روسیه، امکان افزایش فعالیت پالایشی این کشور را فراهم کرده است؛ به‌طوری که حجم پالایش نفت روسیه در هفته گذشته روزانه ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۴ میلیون بشکه رسید.

به گفته تحلیلگران جی‌پی مورگان، افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها می‌تواند به روسیه اجازه دهد تولید نفت خام خود را نیز تقریباً به همین میزان افزایش دهد و بخشی از کاهش اخیر تولید را جبران کند؛ کاهشی که تولید نفت این کشور را به روزانه ۸.۴ میلیون بشکه رسانده بود؛ پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۳، با این حال، تحلیلگران تأکید کردند افزایش تولید نفت خام روسیه لزوماً به افزایش صادرات این کشور منجر نخواهد شد.

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های انرژی این کشور در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر، یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر خود برداشت کرده‌اند. این در حالی است که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند ذخایر نفت خام آمریکا در این دوره ۱۵ هزار بشکه افزایش یابد.