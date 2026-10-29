اعلام ساعت صفر عملیاتی در ۵ استان کشور

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از اجرای هم‌زمان برنامه ساعت صفر عملیاتی در ۵ استان کرمانشاه، کردستان، زنجان، همدان و لرستان با هدف ارزیابی توان عملیاتی و سنجش میزان آمادگی شبکه امدادونجات کشور خبر داد.

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر ظرفیت‌های عملیاتی و آمادگی تیم‌های امدادی به صورت شبانه روزی اظهار کرد: این برنامه با هدف بررسی میزان آمادگی نیرو‌های عملیاتی، ارزیابی توان پاسخ‌گویی در شرایط اضطراری و سنجش عملکرد تیم‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر در پنج استان به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در فاز نخست این برنامه، آمادگی تیم‌های تخصصی بر اساس چک‌لیست‌های عملیاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تیم‌های واکنش سریع، توانا، امدادونجات کوهستان، سیلاب، اسکان اضطراری، لجستیک، ارتباطات رادیویی و مراکز عملیات اضطراری EOC از بخش‌های مشارکت‌کننده در این ارزیابی هستند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: بررسی آمادگی نیروها، تجهیزات و ظرفیت‌های پشتیبانی، میزان انطباق عملکرد تیم‌ها با برنامه ملی پاسخگویی جمعیت هلال احمر و در چارچوب طرح‌ها و الزامات عملیاتی و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند بهبود، از محور‌های این برنامه است.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ کبادی خاطرنشان کرد: اجرای ساعت صفر عملیاتی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر آمادگی شبکه امدادونجات و ارتقای هماهنگی بین بخشی میان تیم‌های تخصصی را فراهم می‌کند و می‌تواند در افزایش سرعت و کیفیت پاسخ‌گویی به حوادث و شرایط اضطراری در هر جغرافیا و ساعتی از شبانه روز با مخاطرات و تهدیدات پیش فرض نقش مؤثری داشته باشد.