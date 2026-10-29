صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۴ استان

سازمان هواشناسی کشور از صدور هشدار سطح نارنجی برای بارش‌های شدید در استان‌های اردبیل، گیلان، ایلام و کرمانشاه خبر داد.

جوان آنلاین: فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور، از صدور هشدار سطح نارنجی برای بارش‌های شدید در چند استان خبر داد و نسبت به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

به گفته گودرزی، امشب شدت بارش‌ها در استان‌های اردبیل، گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه بیشتر خواهد بود و این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای و آب‌گرفتگی معابر شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی دو روز آینده افزود: استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان و قزوین، همچنین برخی مناطق همدان و مرکزی و ارتفاعات تهران، با بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه خواهند شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی مناطق استان‌های کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان‌وبلوچستان نیز با رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

گودرزی با تأکید بر تداوم بارش‌ها تا اوایل هفته آینده، از هموطنان خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام عبور از جاده‌های مناطق تحت تأثیر بارش، احتیاط لازم را در نظر بگیرند.

وی همچنین از مواج و متلاطم بودن دریای خزر طی دو روز آینده خبر داد و درباره وضعیت جوی تهران گفت: پایتخت امروز در برخی ساعات با وزش باد و گاهی بارش پراکنده همراه خواهد بود و بیشینه دمای تهران به ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.