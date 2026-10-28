کد خبر: 1387426
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
‌در گفت‌وگوی «جوان» با مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ مطرح شد 

«باغ دانایی» روایتی متفاوت از پیوند کتاب‌خوانی و نشاط خانوادگی 

1 برنامه «باغ دانایی» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ به صورت زنده از محل «باغ کتاب» روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود. این برنامه زنده با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ایجاد تجربه‌ای شاد و متفاوت برای خانواده‌ها طراحی شده‌است تا کتاب‌ها را از قفسه‌ها بیرون آورده و قصه‌ها را در فضایی پرنشاط جان ببخشد. 
روزبه فکور

برنامه «باغ دانایی» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ به صورت زنده از محل «باغ کتاب» روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود. این برنامه زنده با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ایجاد تجربه‌ای شاد و متفاوت برای خانواده‌ها طراحی شده‌است تا کتاب‌ها را از قفسه‌ها بیرون آورده و قصه‌ها را در فضایی پرنشاط جان ببخشد. 
منصوره کردی، مدیر گروه ادب و هنر و قائم‌مقام رادیو فرهنگ، در تشریح اهداف راه‌اندازی این برنامه جدید به «جوان» گفت: برنامه «باغ دانایی» می‌آید تا کتاب‌خوانی را از یک عادت ساده به تجربه‌ای زنده، شاد و فراموش‌نشدنی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها تبدیل کند. در این برنامه تلاش شده‌است تا با پیوند زدن ادبیات با نمایش، موسیقی شاد، مسابقه، گفت‌و‌گو و قصه‌گویی، مخاطبان دانایی را در لحظه‌های شیرین یک تجربه جمعی کشف کنند. وی افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این برنامه، استفاده از ظرفیت هنری نوجوانان است و «باغ دانایی» در نخستین هفته با همراهی سه نوجوان خلاق پخش می‌شود و در ادامه نیز از حضور و مشارکت همه نوجوانان علاقه‌مند به حوزه‌های بازیگری و گزارشگری استقبال خواهد کرد. 
کردی ادامه داد: «باغ دانایی» با حضور دو گوینده و دو بازیگر و با مشارکت مستقیم حاضران و خانواده‌ها در باغ کتاب اجرا می‌شود. اجرای نمایشی، طرح پرسش‌های چالشی برای مشارکت مخاطبان، مسابقات جذاب کتاب‌خوانی و گفت‌و‌گو با چهره‌های حوزه‌ی ادبیات و هنر (از جمله نویسندگان کتاب کودک، تصویرگران، قصه‌گویان، روان‌شناسان خانواده و معلمان) از بخش‌های کلیدی این برنامه عصرگاهی است. بر اساس این گزارش، در نخستین هفته‌ی پخش این برنامه، مریم یوسفی‌پور به عنوان تهیه‌کننده، سید دانیال معنوی و گندم لواسان‌بزرگی به عنوان گوینده، علیرضا تابان و سایگل اسفندیاری به عنوان بازیگر، و مرسانا صفری به عنوان گزارشگر با همراهی نوجوانان خلاق، اجرای این برنامه را بر عهده خواهند داشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ادب ، هنر ، فرهنگ
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