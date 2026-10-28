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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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‌معاون سازمان میراث فرهنگی: 

ثبت جهانی ری در آغاز راه؛ از برج طغرل تا دژ رشکان 

1 قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در جلسه بررسی مسائل و هماهنگی‌های اجرایی و حمایتی برای تسریع در ثبت جهانی محوطه باستانی ری، از تشکیل شورای سیاست‌گذاری و کارگروه اجرایی این پرونده با حضور نمایندگان مختلف دستگاه‌های اجرایی خبر داد. 

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در جلسه بررسی مسائل و هماهنگی‌های اجرایی و حمایتی برای تسریع در ثبت جهانی محوطه باستانی ری، از تشکیل شورای سیاست‌گذاری و کارگروه اجرایی این پرونده با حضور نمایندگان مختلف دستگاه‌های اجرایی خبر داد. 
به گزارش «جوان»، جلسه بررسی مسائل و هماهنگی‌های اجرایی و حمایتی برای تسریع در ثبت جهانی محوطه باستانی ری در محل معاونت میراث‌فرهنگی کشور روز چهارشنبه برگزار شد. 
علی دارابی در این جلسه با اشاره به اهمیت ثبت‌های جهانی و جایگاه کشورمان گفت: در آذرماه آتی، سه عنصر از میراث فرهنگی ناملموس را در نوبت ثبت داریم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران در میان ۱۰ کشور نخست دنیا در حوزه میراث‌فرهنگی ملموس قرار دارد، افزود: هم‌اکنون ارزیاب ایکوموس در ماسوله حضور دارد تا پرونده ماسوله پس از تکمیل، سال آینده در کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی شود. 
دارابی همچنین به پرونده منظر فرهنگی‌تاریخی ری اشاره کرد و گفت: عنوان پرونده پس از این جلسه، تدقیق و نهایی خواهد شد. 
وی ادامه داد: شورای سیاست‌گذاری و راهبری به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تشکیل شود و کارگروه اجرایی به ریاست بیژن سلیمانی‌پور، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری آغاز به کار کند. علاوه بر نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز عضو این شورا و کارگروه خواهند بود. 
تهیه تقویم زمان‌بندی تدوین پرونده، انجام کاوش‌های لازم توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ری، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و ترویجی و ثبت مواریث ناملموس ری از دیگر پیشنهاد‌های قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی بود. 
سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پیشنهاد کرد: دولت در لایحه بودجه سهم پررنگ‌تری برای حفاظت از میراث‌فرهنگی در نظر بگیرد و نمایندگان مجلس نیز در تصویب آن کمک خواهند کرد. وی همچنین ثبت روز ری در تقویم رسمی کشور را پیشنهاد کرد. 
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی هم در این جلسه گفت: هویت چندلایه شامل محوطه‌های باستانی، بنا‌های تاریخی و اماکن مذهبی، «موقعیت راهبردی» و «تداوم استقرار و سکونت» از جمله دلایل اهمیت میراثی شهرری است. 
علیرضا ایزدی افزود: دژ رشکان، تپه چشمه‌علی، باروی ری، برج طغرل و تپه میل از جمله محوطه‌های شاخص باستان‌شناسی شهرری هستند. معماری، بافت تاریخی و منظر فرهنگی ری از دیگر دلایل اهمیت این شهر است. 
وی خاطرنشان کرد: در کنار میراث ملموس ری، میراث فرهنگی ناملموس و آداب و رسوم مردمان ری نیز حائز اهمیت است. 
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی گفت: ری یکی از پرونده‌های دشوار ثبت جهانی خواهد بود و باید تلاش کرد مشکلات پرونده به کمترین حد خود برسد. 
همچنین در این جلسه مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران، بر ضرورت تدقیق عرصه‌ها و حریم‌های ری باستان، بر اساس محدوده‌هایی که اریش اشمیت شناسایی کرده‌است، مطابق با قوانین کمیته میراث جهانی تأکید کرد. 
محسن سعادتی، رئیس اداره شهرستان ری هم در تأیید این موضوع گفت: بقایای مسجد یادشده در زیر زمین قرار دارد و مربوط به عصر مهدی بالله (سومین خلیفه عباسی) است. 
فرهاد عزیزی، مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی نیز افزود: پرونده ری دو ساحت دارد؛ تهیه پرونده و آماده‌سازی محوطه‌هایی که باید به ثبت برسند. 
همچنین احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تلاش کردیم در این دوره مدیریت شهری، بودجه شهرری افزایش چندبرابری داشته باشد و امیدواریم تهران با کمک به پرونده ثبت جهانی ری، دین خود را به این شهر کهن و تاریخی ادا کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: میراث فرهنگی ، فرهنگ ، یونسکو
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