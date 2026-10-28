جوان آنلاین: «جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت فرصتی برای بازتاب ایستادگی ملت‌ها در برابر سلطه‌گری و یک‌جانبه‌گرایی است و می‌تواند صدای مظلومان جهان باشد. در طیف‌های مختلف جوامع جهانی، از محافل روشنفکری تا گروه‌های مردمی، شاهد مخالفت با استکبار و یک‌جانبه‌گرایی هستیم. این نگاه برای تداوم و گسترش خود به پشتوانه فرهنگی و معرفتی نیاز دارد و سینما می‌تواند در شکل‌گیری و انتقال این شناخت نقش مؤثری ایفا کند.»

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «جوان» ضمن تأکید بر اینکه جشنواره فیلم مقاومت، رویدادی فرهنگی با پیشینه‌ای در حدود چهار دهه است، می‌گوید: فرهنگ مقاومت از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده و دامنه آن به جشنواره‌های بزرگ بین‌المللی فیلم نیز رسیده‌است. فیلم‌سازان کشور‌های مختلف جهان درباره ایستادگی در برابر امپریالیسم، زورگویی، یک‌جانبه‌گرایی و سلطه‌طلبی آثاری تولید کرده‌اند.

افزایش توجه جهانی به ایران

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط ویژه برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت می‌افزاید: این دوره برای ما حساسیت خاصی دارد؛ چراکه مردم ایران دو جنگ را پشت سر گذاشته‌اند و در برابر سلطه‌گران ایستادگی کرده‌اند. امروز ایران مورد توجه بسیاری از مردم جهان، از اقشار محروم و پابرهنگان تا جریان‌های دانشجویی، روشنفکری و دانشگاهی قرار گرفته‌است. در طیف‌های مختلف جوامع جهانی، از محافل روشنفکری تا گروه‌های مردمی، شاهد مخالفت با استکبار و یک‌جانبه‌گرایی هستیم. این نگاه برای تداوم و گسترش خود به پشتوانه فرهنگی و معرفتی نیاز دارد و سینما می‌تواند در شکل‌گیری و انتقال این شناخت نقش مؤثری ایفا کند.

قاضی‌زاده هاشمی می‌افزاید: این ظرفیت را می‌توان در قالب فیلم‌های بلند و کوتاه، انیمیشن و آثار مستند به کار گرفت. درباره حق‌خواهی مردم فلسطین و غزه نیز مستند‌های ارزشمند و فیلم‌های کوتاهی تولید شده و در فضای روشنفکری جهان، جریان‌های متنوعی در مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی شکل گرفته‌است.

این نماینده مجلس تأکید می‌کند: جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند صدای مظلومان جهان باشد. آثاری که در بخش بین‌الملل این رویداد حضور دارند، ظرفیت آن را دارند که مخاطبان گسترده‌ای را جذب کنند و زمینه گفت‌و‌گو درباره مقاومت و عدالت‌خواهی را فراهم آورند.

وی با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری فرهنگ مقاومت گفت: امروز فرهنگ مقاومت با حضور مردم در میدان و تلاش آنان برای پاسداری از انقلاب اسلامی پیوند خورده‌است. این حضور و همراهی باید در آثار فرهنگی و هنری بازتاب پیدا کند تا ابعاد مختلف مقاومت برای مخاطبان تبیین شود.

قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از نماد پرنده اسطوره‌ای «ققنوس» در پوستر نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت می‌افزاید: ققنوس ریشه‌ای اساطیری در فرهنگ کهن ایران دارد و نماد برخاستن دوباره، زایش و رستاخیز پس از دشواری‌هاست. این نماد با تجربه تاریخی ایران و ایستادگی این سرزمین در برابر حملات و تجاوز‌های گوناگون پیوند دارد. ایران از ریشه‌ای تمدنی برخوردار است و تاریخ آن را نمی‌توان صرفاً با تاریخ تأسیس دولت‌های جدید مقایسه کرد. ققنوس در این نگاه، نماد تمدنی است که در برابر هجمه‌ها و تجاوز‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر از دل دشواری‌ها برخاسته است.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: ققنوس نماد خیزش دوباره، استقامت و حرکت به سوی آینده است؛ نمادی که می‌تواند مفهوم مقاومت و پایداری ایران را در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بازتاب دهد.

ثبت هنری روز‌های مقاومت

امیر وجدانی‌نیا، داور بخش فیلم‌های مستند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت نیز درباره ضرورت ثبت و ضبط هنری مقاومت ملت ایران و تأثیر جشنواره مقاومت بر بازنمایی روز‌های مقاومت می‌گوید: هیچ پدیده‌ای در جهان و در هیچ دوره‌ای از تاریخ، بدون روایت زنده نمانده و به نسل‌های بعد منتقل نشده‌است. جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، بستری برای بازنمایی ایستادگی انسان‌ها در برابر ستم و ظلم است. باید برگزاری این رویداد را به فال نیک گرفت. در سال‌های گذشته تلاش شده‌است دامنه جشنواره از نظر کمی و کیفی گسترش پیدا کند و این رویکرد را می‌توان در رفتار، کنش و مدیریت دست‌اندرکاران آن مشاهده کرد.

وجدانی‌نیا با اشاره به شرایط ویژه سال‌های اخیر و تحولات مرتبط با دفاع و مقاومت اظهار می‌دارد: اتفاقات این دوره، فضای اجتماعی کشور و منطقه و همچنین عرصه بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و اهمیت روایت مقاومت را دوچندان کرده است. تجربه‌های دو جنگ اخیر و آنچه امروز بر مردم ما می‌گذرد، از ایستادگی و پایداری گرفته تا تجربه‌های ناب اجتماعی و انسانی، باید به درستی ثبت و ضبط شود.

وی در ادامه می‌افزاید: آثاری که در بخش مستند جشنواره دیده‌ایم و تلاش‌هایی که در حوزه‌های دیگر هنری و رسانه‌ای صورت می‌گیرد، همگی می‌توانند به ماندگار شدن خط مقاومت کمک کنند. این آثار تلاشی برای انتقال مفهوم مقاومت و ثبت روز‌های تاریخی برای آیندگان هستند و امیدوارم این مهم به شکلی درست و شایسته محقق شود.

رشد فیلم‌سازان در فرم

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی روایت فتح درباره لزوم آسیب‌شناسی مستندسازی اظهار می‌دارد: مستند باید در معرض دید مخاطب قرار بگیرد. اگر مخاطب لذت تماشای مستند را درک کند و بچشد، به‌تدریج زمینه برای اصلاح بسیاری از مسائل فراهم می‌شود. زمانی که تقاضا برای تولید مستند افزایش پیدا کند، تولیدات نیز از نظر کمی و کیفی رشد خواهند کرد. وقتی آثار در معرض دید مخاطبان قرار بگیرند و نفوذ بیشتری پیدا کنند، فیلم‌ساز و مستندساز نیز کمتر به سمت کپی‌کاری، استفاده از سوژه‌های تکراری دیگران و فاصله گرفتن از فرم و خلاقیت می‌رود.

وی با اشاره به آثار بخش مستند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد فیلم‌سازان در زمینه فرم گام‌هایی رو به جلو برداشته‌اند و رشد‌هایی در این حوزه دیده می‌شود. البته سرعت بالای تحولات در یکی دو سال اخیر باعث شده است برخی آثار با شتاب بیشتری تولید شوند تا از رویداد‌ها عقب نمانند؛ طبیعتاً در چنین شرایطی ممکن است اشکالاتی نیز به وجود بیاید. با وجود این، سرعت وقایع سبب شده است مستندسازان تلاش کنند خود را به تحولات برسانند. بنابراین باید به فراهم شدن زمینه‌ای کمک کنیم که مستند بیش از گذشته در برابر دیدگان مخاطبان قرار بگیرد و ارتباط میان آثار و مردم تقویت شود.

وجدانی‌نیا خاطرنشان می‌کند: برگزاری این دوره از جشنواره فیلم مقاومت در چنین برهه حساسی، گامی برای ثبت و ضبط آنچه در تاریخ امروز کشور اتفاق افتاده، در قالب‌های هنری تعریف‌شده‌است. امیدوارم مردم آثار جشنواره را به خوبی ببینند، بشنوند و درک کنند تا واقعیت‌های این روز‌ها به نسل‌های آینده و همچنین مردم کشور‌های منطقه و مخاطبان بین‌المللی منتقل شود.