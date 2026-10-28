نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

جوان آنلاین: اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی انرژی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: امروز با حضور دکتر افشین، معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، و دکتر نوراله‌زاده، رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی، چارچوب و تمهیدات جدیدی برای توسعه فناوری، تحریک تقاضا و توسعه بازار خدمات دانش‌بنیان انرژی به منظور کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی پایه‌گذاری شد. حسب تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه کاهش مصرف انرژی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مدیریت کلان و متمرکز حوزه مصرف تشکیل شده است.

وی افزود: این تدابیر در چند لایه شامل اقدامات فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، رفتاری و همچنین توسعه فناوری‌های نوین و خدمات دانش‌بنیان طراحی شده است. رویکرد دولت ایجاد تشکیلات و بروکراسی‌های جدید نیست؛ بلکه تلاش بر این است که ظرفیت‌های سازمانی موجود، منسجم و یکپارچه شده تا بیشترین بهره‌وری حاصل گردد. معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی دارای زیرساخت‌های استخوان‌دار و قدرتمندی هستند که با هدایت اولویت‌های موضوعی به سمت بخش انرژی، تحولی چشمگیر ایجاد خواهند کرد.

تحریک تقاضا و بهره‌گیری از معافیت‌های قانونی برای رشد اقتصادی

رئیس سازمان بهینه سازی انرژی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی کامل دارند تا حوزه‌های فعالیت خود را متمرکز بر بخش انرژی نمایند، گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار مطلوبی نظیر معافیت‌های مالیاتی در معاونت علمی و تسهیلات ویژه در صندوق نوآوری وجود دارد که با توجه به بازگشت سرمایه سریع و سودآوری بالا در حوزه انرژی، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. نمایندگان دستگاه‌ها طی نشست‌های مفصل، تفاهم‌نامه عملیاتی و اجرایی را نهایی کرده‌اند و در ماه‌های آتی شاهد تحولی بزرگ در عرصه انرژی و اقتصاد دانش‌بنیان خواهیم بود. حوزه انرژی یکی از محرک‌ترین حوزه‌های فناوری در دنیاست و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته اقدام ویژه‌ای در بخش مصرف انجام نشده است، این تهدید ناترازی امروز به یک فرصت طلایی برای رشد بالای اقتصادی تبدیل شده است.

مقاومت در برابر فشار‌ها و اثبات اقتدار اقتصادی کشور

وی در ادامه گفت: این هم‌افزایی میان ارکان مختلف کشور پیامی آشکار به بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی ارسال می‌کند که کشور در مسیر برنامه‌ها و ترتیبات خود کاملاً مستقر و پویاست. برخلاف جوسازی‌ها، کشور برای امور جاری و معیشت مردم معطل نمانده و در حال توسعه خدمات و فناوری‌های پیشرفته در تراز جهانی است. انرژی ثروت بی‌نظیری است که در اختیار داریم و می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد. حجم سرمایه و ارزش این منابع به حدی است که مقایسه آن با قرارداد‌های کلان انرژی میان قدرت‌های جهانی، اهمیت بهینه‌سازی مصرف را دوچندان می‌کند.

رد گمانه‌زنی‌ها درباره «نرخ چهارم بنزین» و گزارش پیشرفت طرح‌های سوخت

معاون رئیس جمهور در خصوص مدیریت مصرف سوخت و شایعات مطرح‌شده پیرامون تعیین «نرخ چهارم بنزین»، گفت: دولت مطالعات گسترده‌ای انجام داده و مدل‌های ترکیبی مختلفی را به صورت مرحله‌ای در استان‌ها به اجرا گذاشته است. نتایج ارزیابی‌ها حاکی از تحقق صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه در این مراحل است.

وی تاکید کرد: با وجود برخی ابهامات و چالش‌ها، همگرایی کامل و انسجام کم‌نظیری میان سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت نفت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های متولی تحت نظارت رئیس‌جمهور محترم و مسئولیت معاون اول محترم برقرار است. موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد و سیاست قطعی دولت، پایبندی به وعده‌های اعلام‌شده به مردم و اجرای گام‌به‌گام و تدریجی طرح‌ها بدون ایجاد شوک قیمتی است. سخنگوی محترم طرح و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گزارش‌های فنی و تفصیلی را به استحضار مردم خواهند رساند. دولت با حضور میدانی مدیران، با دقت تمامی ابهامات را رصد کرده و برای رفع اشکالات اقدام می‌کند.

تدابیر زمستانی برای صیانت از تولید و پایداری شبکه انرژی

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی با بیان اینکه امروز کشور با انباشت ناترازی‌های سال‌های گذشته و رفتار‌های خصمانه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی مواجه است، گفت: راهبرد کلان دولت این است که به هیچ عنوان اجازه ندهد چرخ صنعت متوقف شود یا واحد‌های تولیدی خاموش گردند. اگر تولید متوقف شود، ناچار به واردات خواهیم بود؛ بنابراین راهبرد دوگانه واردات هدفمند و کاهش مصرف از طریق مشارکت عمومی هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی افزود: دولت بسته جامع و همه‌جانبه‌ای را تدارک دیده که شامل پاداش صرفه‌جویی برای کم‌مصرف‌ها، اعمال جرایم بازدارنده برای پرمصرف‌ها، پرداخت تسهیلات برای ارتقای فناوری صنایع، احیای ظرفیت‌های تولید آسیب‌دیده و واردات سوخت است. همکاری آگاهانه مردم در صرفه‌جویی مصرف برق و گاز در شرایط کنونی، تضمین‌کننده تأمین سوخت زمستانی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن برای تعطیلی صنعت کشور است. در کنار این تدابیر فوری، برنامه‌های بلندمدتی نیز در دست اقدام است تا در سال‌های آتی، کشور نه تنها دغدغه‌ای در تأمین سوخت نداشته باشد، بلکه با اقتدار کامل در بازار انرژی منطقه نقش‌آفرینی کند.