پاسخ «بورد» به «بسنت»: فکر وضعیت سوخت در کشور خود باشید

سرپرست وزارت نفت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره وضعیت سوخت در زمستان پیش‌رو در ایران، گفت: بهتر است بپرسید که در آمریکا چه خبر است، قیمت گازوئیل و بنزین چقدر است؟

جوان آنلاین: حمید بورد در پایان سفر سه روزه خود به مسکو در گفت‌و‌گو با خبرنگار افزود: بهتر است مقامات آمریکایی قبل از اینکه به وضعیت کشور ما بپردازند، به وضعیت کشور خود رسیدگی کنند.

به گزارش ایرنا، سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: مسئولان کشور در حال انجام مسئولیت‌های خود در راستای تأمین سوخت و دیگر نیازمندی‌های کشور هستند و مردم هم عملاً نتیجه کار را می‌بینند که با وجود مشکلاتی که پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم، وضعیت سوخت در کشور مناسب است.

بورد پیش از این در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به سخنان بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نوشته بود: «وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای توصیه به ایرانیان برای ذخیره سوخت، بهتر است نگران قیمت آن برای مردمش باشد؛ درحالی که دیپلماسی گازی در مسکو در جریان است، آمریکا به‌دنبال گازوئیل می‌گردد. مخاطب بسنت برای ذخیره سوخت باید مردم آمریکا باشند که ماه‌هاست هزینه ماجراجویی ترامپ را می‌دهند.»

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه تناقض گویی‌ها و ادعا‌های شکست خورده خود درباره اقتصاد ایران مدعی کمبود سوخت و بنزین در فصل زمستان شده است.

وی چندی پیش مدعی فروپاشی اقتصادی ایران ظرف دو هفته شده بود؛ ادعایی که هیچگاه واقعیت نیافت.