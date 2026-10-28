تعرفه برق تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق مصرفی صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای دوره آذرماه ۱۴۰۵، معادل ۱۲۹ هزار و ۸۰۶ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت اعلام شد.

جوان آنلاین: تعرفه برق تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق مصرفی صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای دوره آذرماه ۱۴۰۵، معادل ۱۲۹ هزار و ۸۰۶ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت اعلام شد.

این تعرفه در اجرای مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند (۲-۲-۵) اصلاحیه دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی وزیر نیرو تعیین شده است و در قبوض برق صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین چهار درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، اعمال می‌شود.

بنابر اعلام وزارت نیرو، تعرفه مذکور بر مبنای میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۴۰۵ محاسبه شده است.