کد خبر: 1387369
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی
معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

مهلت پرداخت مالیات تا آبان تمدید شد

سازمان امور مالیاتی رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها در شرایط جنگی/ مهلت پرداخت مالیات تا آبان تمدید شد/ مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شد

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان در قبال اصناف و صاحبان مشاغل با توجه به شرایط جنگی کشور از تمدید مهلت پرداخت مالیات تا آبان‌ماه، افزایش سقف بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد برزگری در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران ضمن تشکر از زحمات هفت ماهه گذشته همکاران مالیاتی برای تامین منابع درآمدی بودجه، درخصوص اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و آسیب‌های واردشده به فعالیت‌های اقتصادی، سازمان امور مالیاتی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تسهیل پرداخت مالیات و حمایت از صاحبان مشاغل در دستور کار قرار داده است.

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: بر اساس مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و میزان معافیت مندرج در قانون بودجه در سال ۱۴۰۵ مؤدیانی که مجموع فروش یا درآمد خالص آنها تا سقف ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مذکور (معادل ۴۸ میلیارد ریال) بود، مشمول بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی می‌شدند؛ ولی با تلاش و رایزنی این سازمان، این سقف در سال ۱۴۰۵ (برای عملکرد ۱۴۰۴) با هدف بهره‌مندی تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل در شرایط کنونی، به حد نصاب ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی  افزود: در سال جاری برای عملکرد سال ۱۴۰۴، مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است. همچنین مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.

برزگری ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۴۰۴ متناسب با نوع فعالیت و منطقه جغرافیایی مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تعدیل ناشی از آسیب جنگ به صورت خودکار در محاسبه مالیات مقطوع برای آنها لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: امکان تقسیط مالیات متناسب با شرایط کسب‌وکارها، بخشودگی خودکار جرائم و ثبت رقم واقعی فروش، امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و توجه به میزان آسیب‌دیدگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقدامات حمایتی این سازمان است.

معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به استفاده از ضرایب تعدیل استانی و تعدیل هوشمند نسبت‌های سود مالیاتی و شناسایی کسب‌وکار‌های شاخص آسیب‌دیده از جنگ  تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل، متناسب‌سازی مالیات ستانی با شرایط فعالان اقتصادی در حال حاضر و بهبود‌تجربه مودیان از مواجهه با نظام مالیاتی  است.

برچسب ها: مالیاتی ، نظام مالیاتی ، تسهیلات
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