جوان آنلاین: سردار رمضان شریف در ادامه برنامه های دیدار با راویان پیشکسوت ارشد دفاع مقدس، با حضور در منزل سردار محسن رشید ، به جایگاه والای راویان پیشکسوت به عنوان حافظان حافظه تاریخی ملت ایران، اشاره و از سال‌ها مجاهدت های وی در عرصه ثبت، ضبط و بازخوانی روایت‌های اصیل دفاع مقدس و نیز نقش مؤثر و ماندگار در شکل‌گیری و تقویت ساختارهای اولیه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس قدردانی کرد.



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این دیدار با مرور سابقه مبارزاتی سردار رشید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تحمل زندان رژیم ستمشاهی، بر ضرورت صیانت از میراث معنوی و راهبردی راویان دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: جامعه راویان کشور امروز در خط مقدم یک جنگ نرم و شناختی قرار دارد؛ جنگی که هدف آن نه فقط تحریف واقعیت‌های هشت سال دفاع مقدس، بلکه مخدوش کردن حافظه تاریخی و هویت ملی ملت ایران است. در چنین شرایطی، روایت دقیق، صادقانه و مستند از مجاهدت‌های رزمندگان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، یک وظیفه ملی و انقلابی است.



وی با اشاره به رسالت خطیر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه و ضرورت همراهی و هم افزایی جامعه راویان در میدان روایتگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آمریکایی–صهیونیستی افزود: دشمن امروز با ابزارهای رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ ترکیبی تلاش می‌کند تا هم واقعیت‌های دفاع مقدس را وارونه نشان دهد و هم اراده ملت ایران را برای ایستادگی در برابر تهدیدها تضعیف کند. در این میدان، راویان پیشکسوت و تاریخ‌نگاران متعهد، هم نقش ثبت‌کننده حقیقت و هم نقش روشنگر افکار عمومی و نسل جوان را دارند.



سردار شریف با تأکید بر اینکه روایتگری دفاع مقدس نباید به مجموعه‌ای از خاطرات پراکنده و غیرمستند محدود شود، تصریح کرد: تاریخ‌نگاری دفاع مقدس باید مبتنی بر پژوهش دقیق، اسناد معتبر، مصاحبه‌های ساختارمند و نگاه جامع به ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی جنگ باشد. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز با بهره‌گیری از تجربه راویان پیشکسوت، در صدد است تا این میراث عظیم را به صورت منظم، قابل استناد و قابل انتقال به نسل‌های آینده سازماندهی کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط و مقتضیات امروز کشور و منطقه، با تأکید بر اینکه «ما جنگ‌طلب نیستیم و از جنگ‌ هم هراسی نداریم و هر متجاوزی را پشیمان و سر جایش می نشانیم » گفت: این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است؛ ایران اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی انقلابی، هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی دشمنان نیز از جنگ هراسی ندارد و با تکیه بر توان دفاعی، بازدارندگی و مقاومت ملت، از امنیت و منافع ملی خود صیانت می‌کند.



مشاور فرمانده کل سپاه افزود: امروز دشمنان با پروژه «جنگ‌هراسی» و القای ناامنی روانی تلاش می‌کنند افکار عمومی را از ایستادگی و مقاومت دور کنند، در حالی که تجربه هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ۱۵ ماهه اخیر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دشمن اهریمنی و سپس نبرد هرمز تا به امروز نشان داده است که ملت مقتدر ایران با وحدت، بصیرت و اتکا به توان داخلی می‌تواند از همه تهدیدها عبور کند؛ و در این میان، جامعه راویان باید با روایت صحیح از گذشته، چراغ راه آینده باشد و نگذارد تحریف‌ها و روایت‌های جعلی، جای حقیقت را بگیرد.



در ادامه این دیدار، سردار محسن رشید، از راویان پیشکسوت دفاع مقدس و بنیان‌گذاران مرکز اسناد، با مرور تجربه چند دهه حضور خود در عرصه تاریخ‌نگاری جنگ، بر ضرورت ثبت دقیق و صادقانه روایت‌های دفاع مقدس اول، دوم و سوم برای نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: راویان دفاع مقدس امانت‌داران حافظه تاریخی ملت هستند و باید با پرهیز از هرگونه بزرگ‌نمایی، تحریف یا کتمان، واقعیت‌های جنگ تحمیلی و مجاهدت‌ و حماسه آفرینی‌های فرماندهان و رزمندگان را به زبان روز و با ابزارهای نوین به نسل جوان منتقل کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد ناشناخته دفاع مقدس، از جمله نقش مردم، زنان، خانواده‌های شهدا، نیروهای مردمی و پشتیبانی‌های اجتماعی جنگ ، خواستار تقویت بیش از پیش همکاری میان راویان پیشکسوت، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی برای تولید آثار مستند و قابل اعتماد شد.



در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با جامعه راویان کشور و بهره‌گیری از این سرمایه ارزشمند، حمایت از طرح‌های تاریخ‌نگاری و روایتگری، آموزش نسل جدید راویان و تولید محتوای مستند متناسب با جنگ شناختی امروز با استفاده از فناوری های نو پدید مانند هوش مصنوعی تأکید شد.