کد خبر: 1387329
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

جزئیات پرداخت معوقات مابه‌التفاوت اردیبهشت ۱۴۰۵ مستمری‌بگیران

معوقات سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.

جوان آنلاین: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر عزیز، از امروز، چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، این پرداخت‌ها از عصر امروز (چهارشنبه ششم آبان) در بانک رفاه کارگران شروع خواهد شد و به تدریج و مستمر طبق حروف الفبا تا پایان روز شنبه نهم آبان تکمیل می‌شود

همچنین پرداختی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز بانک رفاه) دریافت می‌کنند از صبح امروز آغاز شده است.

براساس این گزارش، پیشتر معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریور پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است؛ بنابراین، به همه مخاطبین گرامی توصیه می شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه های اجتماعی با نشانی مشترک «Tamin_Media» در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

برچسب ها: معوقات ، بازنشستگان ، تامین‌اجتماعی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

بدون شرح

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار