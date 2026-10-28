سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.

جوان آنلاین: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر عزیز، از امروز، چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، این پرداخت‌ها از عصر امروز (چهارشنبه ششم آبان) در بانک رفاه کارگران شروع خواهد شد و به تدریج و مستمر طبق حروف الفبا تا پایان روز شنبه نهم آبان تکمیل می‌شود

همچنین پرداختی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز بانک رفاه) دریافت می‌کنند از صبح امروز آغاز شده است.

براساس این گزارش، پیشتر معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریور پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

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