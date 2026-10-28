بازگشت بورس به مدار صعود؛ شاخص کل در آستانه کانال ۸ میلیون واحدی

بورس تهران پس از چند روز افت، امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ ماه بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و با رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل، در آستانه ورود مجدد به کانال ۸ میلیون واحدی قرار گرفت.

جوان آنلاین: ‌شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با رشد ۴۰ هزار و ۲۰۹ واحدی به سطح هفت میلیون و ۹۶۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶۹۹۸ واحدی در ارتفاع دو میلیون و ۲۰۹ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، رشد هم‌زمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که حرکت مثبت بازار صرفا به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخشی از سهام شرکت‌های کوچک ‌تر نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ با این حال، برای ارزیابی میزان فراگیری تقاضا باید وضعیت معاملات و روند ورود و خروج نقدینگی نیز بررسی شود.

در جریان معاملات امروز بورس تهران، یک میلیون و ۲۸۲ هزار فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات خرد بازار به ۳۲ همت رسید. نمادهای فملی، شپنا، شبندر، فولاد، تاپیکو، پارسان و تابان از جمله نمادهای اثرگذار بر روند معاملات بورس تهران بودند.

در بازار فرابورس ایران نیز روند معاملات صعودی بود و شاخص کل با افزایش ۳۹۱ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۳۸۳ واحد رسید. نمادهای کگهر، آریا، فزر، شرانل، نیشکر، فغدیر و فجهان نیز از نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس بودند.

بازگشت شاخص کل بورس به محدوده نزدیک هشت میلیون واحدی پس از چند روز افت، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت نسبی تقاضا در بازار باشد؛ با این حال، رشد یک ‌روزه به ‌تنهایی برای تایید پایان روند اصلاحی کافی نیست. حفظ مسیر صعودی و عبور پایدار شاخص از مرز هشت میلیون واحد، به تداوم تقاضا و همراهی بیشتر نمادهای بازار وابسته خواهد بود.