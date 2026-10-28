نوازی: استقلال به خاطر اشتباهات خودش باخت/ نباید تیم را تحت فشار گذاشت

پیشکوت تیم فوتبال استقلال گفت: استقلال به خاطر اشتباهات خودش شکست خورد و چند اشتباه فردی باعث شد تا پس از چند بازی، نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.

جوان آنلاین: محمد نوازی، مربی اسبق تیم فوتبال استقلال، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی ایرنا، با اشاره به شکست آبی‌پوشان مقابل شباب الاهلی امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: استقلال به خاطر اشتباهات خودش شکست خورد و چند اشتباه فردی باعث شد تا پس از چند بازی، نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.

وی افزود: استقلال در این فصل با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات باعث شد تا این تیم نتواند بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند و همین موضوع کمبود نفرات را برای آبی‌پوشان به همراه داشته است.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم استقلال با کمبود بازیکن روبه‌رو است و این موضوع باعث می‌شود دست سهراب بختیاری‌زاده برای ارنج تیم و انجام تعویض‌ها بسته باشد. نکته مهم دیگر، خستگی بازیکنان به دلیل فشردگی مسابقات و سفرهای پیاپی است.

نوازی تصریح کرد: استقلال در خانه شباب الاهلی محتاطانه بازی کرد که این موضوع به دلیل حضور در زمین حریف بود. آبی‌پوشان در نیمه نخست نمایش خوبی داشتند و بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند، اما در نیمه دوم حریف فشار آورد و روی دو اشتباه گل خوردیم.

وی تاکید کرد: استقلال شکست خورد، اما نباید به خاطر یک باخت از این تیم انتقاد کرد یا بازیکنان را تحت فشار قرار داد. گاهی در فوتبال باید شکست بخورید تا ضعف‌ها آشکار شود و برای برطرف کردن آنها تلاش کنید.

بازیکن اسبق استقلال در پایان گفت: به نظرم استقلال در بازی‌های آینده می‌تواند این نتیجه را جبران کند و به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا صعود کند، اما نباید از این تیم انتظار قهرمانی داشت، چرا که شرایط و امکانات استقلال از ابتدای فصل قابل قیاس با تیم‌های دیگر حاضر در این رقابت‌ها نیست.