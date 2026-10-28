کد خبر: 1387309
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

طلا فرصت افزایش بیشتر قیمت نیافت

طلا قیمت جهانی طلا با افزایش قیمت نفت به ۴ هزار و ۴۵ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت طلا روز چهارشنبه پس از رشد حدود یک‌درصدی در معاملات روز گذشته، اندکی کاهش یافت. افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره تورم، در کنار انتظار سرمایه‌گذاران برای تصمیم امروز فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، بر بازار طلا تأثیر گذاشته است.

بهای هر اونس طلای نقدی با ۰.۳ درصد کاهش به ۴ هزار و ۴۵ دلار و ۲۹ سنت رسید. معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با افت ۰.۴ درصدی، در سطح ۴ هزار و ۵۹ دلار در هر اونس معامله شد.

افزایش قیمت انرژی؛ مانعی برای رشد طلا

سونی کوماری، تحلیلگر بانک ای‌ان‌زد، گفت: «قیمت طلا تحت تأثیر انتظارات مربوط به نرخ بهره و ریسک‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار دارد.در نتیجه، فدرال رزرو محتاطانه عمل خواهد کرد و این موضوع همچنان در کوتاه‌مدت مانعی کلیدی برای رشد قیمت طلا خواهد بود.

قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به یک پالایشگاه در عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، افزایش یافت. این حمله نگرانی‌ها درباره خطر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه را تشدید کرد.

افزایش قیمت انرژی احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را تقویت می‌کند. چنین شرایطی هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می‌دهد؛ زیرا طلا برخلاف دارایی‌هایی مانند اوراق بدهی، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

چشم‌انتظاری بازار برای تصمیم فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره هستند که قرار است ساعت ۱۸ به وقت گرینویچ اعلام شود. همچنین، انتشار داده‌های شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه در کانون توجه بازارها قرار دارد. این شاخص یکی از معیارهای مهم مورد توجه بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم و دستیابی به هدف ۲ درصدی آن است.

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه CME، معامله‌گران عمدتاً انتظار دارند فدرال رزرو در نشست امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از نگاه بازار حدود ۸۴ درصد برآورد می‌شود.

کاهش پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۲۰۲۶

نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد تحلیلگران برای دومین فصل متوالی، پیش‌بینی خود از قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند.

بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت دلار و انتظار برای تداوم نرخ‌های بهره بالا در مدت طولانی‌تر، از عوامل اصلی این تعدیل نزولی هستند. با این حال، تحلیلگران همچنان انتظار دارند قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ بهبود یابد.در همین حال، تحلیلگران و معامله‌گران برای سومین فصل متوالی پیش‌بینی قیمت پلاتین و پالادیوم در سال ۲۰۲۶ را نیز کاهش داده‌اند.

افت نقره و پلاتین؛ رشد پالادیوم

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت هر اونس نقره نقدی با ۰.۶ درصد کاهش به ۵۴ دلار و ۶ سنت رسید.پلاتین نیز با افت ۰.۴ درصدی، در سطح هزار و ۵۳۳ دلار و ۶۴ سنت معامله شد؛ در مقابل، پالادیوم با رشد ۰.۵ درصدی به هزار و ۳۰ دلار و ۸۰ سنت در هر اونس رسید.

برچسب ها: طلا ، قیمت طلا ، نرخ طلا
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