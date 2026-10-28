کد خبر: 1387307
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
ورزش » ساير

مدت زمان دوری باکیچ و خدابنده لو از میادین

پرسپولیس مارکو باکیچ به دلیل کشیدگی عضله دوقلوی پا حداقل ۶ هفته از میادین دور خواهد بود.

جوان آنلاین: پرسپولیس در فاصله روزهای باقی‌مانده تا ادامه رقابت‌های لیگ برتر با خبرهای نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت چند بازیکن خود مواجه شده است.

علیرضا حقیقت، پزشک باشگاه پرسپولیس، شب گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه اینترنتی این باشگاه از مصدومیت بلندمدت حسین کنعانی‌زادگان خبر داد و اعلام کرد مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی سرخ‌پوشان نیز با مصدومیت مواجه شده است.

باکیچ در جریان دیدار دوستانه پرسپولیس پس از بازی با فولاد دچار کشیدگی از ناحیه دوقلوی پا شد. طبق اعلام پزشک پرسپولیس، این بازیکن حداقل ۶ هفته از میادین دور خواهد بود و برای بازگشت به شرایط مسابقه به زمان نیاز دارد.

محمد خدابنده‌لو، دیگر هافبک پرسپولیس، نیز با مصدومیتی مشابه اما با شدت کمتر مواجه شده است. با این حال، وضعیت او بهتر است و طبق اعلام حقیقت، این بازیکن پس از پایان فیفادی پیش‌رو می‌تواند به تمرینات و مسابقات پرسپولیس بازگردد.

به این ترتیب، پرسپولیس در شرایطی که خود را برای ادامه فصل آماده می‌کند، باید مدتی بدون باکیچ و کنعانی‌زادگان کار را دنبال کند و وضعیت خدابنده‌لو را نیز زیر نظر داشته باشد.

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر ، فوتبال
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