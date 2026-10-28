سرمربی شباب الاهلی: گل زدن به استقلال سخت بود

سرمربی شباب الاهلی در واکنش به پیروزی برابر استقلال در لیگ نخبگان آسیا گفت: گل زدن به استقلال سخت بود.

جوان آنلاین: شباب الاهلی در سومین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف استقلال رفت.

این تیم اماراتی توانست در این بازی با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد.

ژاردیم سرمربی الاهلی در نشست خبری بعد از بازی گفت: همچنانکه پیش بینی می کردیم بازی سختی بود و خوشبختانه به پیروزی رسیدیم. این پیروزی را به هواداران خود تبریک می‌گویم .

او ادامه داد: گل زدن به استقلال سخت بود چرا که حریف با نفرات زیادی دفاع می کرد اما ما صبور بودیم و به هدف خود رسیدیم. مزد بازی صبورانه خود را گرفتیم. تعویض های ما در این بازی تاثیر گذار بودند و کیفیت بالای خود را نشان دادند.

سرمربی شباب الاهلی در پایان گفت: پیروزی مهمی به دست آوردیم.‌ به هدف نخست خود که صعود است نزدیک شده ایم و به تلاش خود ادامه می دهیم. به نظرم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و اجازه ندادیم که حریف موقعیت های جدی را روی دروازه ما خلق کند.

شباب الاهلی با پیروزی که در این بازی به دست آورد ۹ امتیازی شد و به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد این در حالی است که استقلال ۶ امتیازی باقی ماند و به رده پنجم سقوط کرد.