بحرین مانع حضور ۲ ستاره ایرانی الوحده شد

در اتفاقی عجیب علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته توسط باشگاه الوحده امارات، بحرین مانع از حضور محمد قربانی در این کشور برای انجام دیدار مقابل الخالدیه شد.

جوان آنلاین:در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا (سطح دو) ساعاتی دیگر الوحده در بحرین باید به مصاف تیم قعرنشین الخالدیه برود. این در حالی است که الوحده طی دو بازی ابتدایی خود موفق شده با کسب دو پیروزی و ۶ امتیاز در صدر جدول این گروه حاضر شود.

با این حال خبر عجیب در خصوص این بازی ممانعت کشور بحرین از حضور ستاره ملی پوش و ایرانی تیم الوحده امارات در این کشور برای انجام این بازی بود.

باشگاه الوحده امارات طی ساعات اخیر تلاش زیادی داشت تا ویزای حضور محمد قربانی و مبین دهقان را دریافت کرده و این دو بازیکن را مهیای حضور در این بازی کند. با این حال علیرغم دریافت ویزا هم، بحرین مانع از حضور قربانی و دهقان در این کشور شد.

قربانی که مهره ثابت و تاثیرگذار تیم الوحده امارات محسوب می‌شود و طی دیدارهای اخیر با صلاحدید کادرفنی در قلب دفاعی این تیم قرار گرفته بود و توانسته نمایش موفقی از خود به جا بگذارد، به واسطه این تصمیم غیرفوتبالی مجبور به حضور در ابوظبی و ادامه تمرینات اختصاصی خود شده است.