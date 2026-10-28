جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه (۷ آبان) به وقت ایران در آستانه قزاقستان آغاز می‌شود و در روز نخست این مسابقات کشتی‌گیران در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم به روی تشک می‌روند.

بر همین اساس نیز رحمان عموزاد دارنده ۲ مدال طلای جهان و یک نقره المپیک در وزن ۶۵ کیلوگرم و حسن یزدانی چهره شاخص و عنوان دار کشتی ایران و دارنده یک مدال طلا و ۲ نقره المپیک و ۳ طلا، ۳ نقره و یک برنز جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم، برای ایران در روز پنج شنبه از ساعت ۹ به وقت ایران به میدان می روند.

حسن یزدانی برای نخستین بار در رقابت های قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان می‌رود و رقبای مطرح و عنوان دار جهان و المپیک همچون عبدالرشید سعدالله‌اف ملقب به تانک روس، کایل اسنایدر آمریکایی،‌ احمد تاج الدین اف کشتی‌گیر روسی الاصل بحرین و آرش یوشیدا کشتی‌گیر دورگه ایرانی ژاپنی را پیش رو خواهد داشت که جز یوشیدا، سایر رقبا مدال طلای المپیک و جهان را در کارنامه دارند.

برنامه کشتی آزاد قهرمانی جهان/ زمان مبارزه حسن یزدانی و رحمان عموزاد

تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها با ترکیب میلاد والی‌زاده در ۵۷، احمد محمدنژاد جوان در ۶۱، رحمان عموزاد در ۶۵، سینا خلیلی در ۷۰، امیر محمد یزدانی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسم پور در ۸۶، امیر حسین فیروزپور در ۹۲،حسن یزدانی در ۹۷ و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به میدان می‌رود.

برنامه کامل رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ آبان ماه:

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (رحمان عموزاد و حسن یزدانی)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد (احمد محمدنژاد، سینا خلیلی، کامران قاسم‌پور، امیرحسین زارع)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد (میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور)

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد