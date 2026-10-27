تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۲ بر صفر برابر شباب الاهلی امارات شکست خورد تا نوار پیروزی‌های آبی‌پوشان در مهم‌ترین و معتبرترین رقابت باشگاهی قاره کهن قطع شود.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال ایران و شباب‌الاهلی امارات امشب (سه‌شنبه) در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند.

قضاوت این مسابقه را خالد الطریس داور عربستانی، برعهده داشت و فیصل القحطانی و ابراهیم الدخیل، دو هموطن وی کمک داور این دیدار بودند.

استقلال که در دو بازی گذشته خود در لیگ نخبگان آسیا برابر تیم‌های السد قطر و الغرافه به پیروزی رسیده بود، با شرایطی مطلوب و روحیه‌ای بالا پا به این دیدار حساس گذاشت.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده انگیزه زیادی داشتند تا با کسب سومین پیروزی متوالی خود در مهم‌ترین رقابت باشگاهی فوتبال آسیا، گام بلندی برای ادامه مسیر موفقیت در این مسابقات بردارند.

شکست تلخ

شباب‌الاهلی نیز که روز‌های خوبی را در لیگ امارات سپری می‌کند، حریفی جدی و قدرتمند برای استقلال محسوب می‌شد.

این تیم با بهره‌مندی از بازیکنانی همچون سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون، دو ملی‌پوش فوتبال ایران، با انگیزه زیادی برابر آبی‌پوشان ایران صف‌آرایی کرد.

دقایق حساس:

دقیقه ۱۰: المنصوری بازیکن تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در محوطه جریمه استقلال روی زمین افتاد، اما داور و تیم VAR اعتقادی به خطا نداشتند.

دقیقه ۱۴: سردار آزمون با پاس عمقی سانتوس در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما فرعباسی با خروج به‌موقع توپ را مهار کرد تا این فرصت از دست برود.

دقیقه ۱۷: شوت زمینی حردانی از ضربه ایستگاهی را دانلی دروازه‌بان شباب الاهلی مهار کرد.

دقیقه ۲۲: ارسال خطرناک سانتوس با ضربه برنو همراه نشد و توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال بیرون رفت.

دقیقه ۲۴: سعید عزت‌اللهی در پشت محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه این بازیکن با اختلاف کمی به بیرون رفت.

دقیقه ۳۰: اشتباه خط دفاعی استقلال، سردار آزمون را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما تکل به‌موقع روزبه چشمی توپ را دفع کرد. در ادامه، شوت المنصوری از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵۹: استقلال تا آستانه باز کردن دروازه شباب الاهلی پیش رفت. یاسر آسانی با نفوذ از سمت راست محوطه جریمه، توپ را به عقب فرستاد تا قلی‌زاده با شوتی محکم و روی پا دروازه حریف را هدف بگیرد، اما ایگور گومز مدافع شباب الاهلی توپ را در آستانه ورود به دروازه دفع کرد و مانع از گلزنی استقلال شد.

دقیقه ۶۲: شوت سانتوس از پشت محوطه جریمه را فرعباسی در دو مرحله مهار کرد.

دقیقه ۶۹: سردار آزمون بازیکن ایرانی شباب الاهلی در جناح چپ زمین صاحب توپ شد که پاس دیدنی وی به ماتئوسائو رسید تا او با شوت سرضرب دروازه حبیب فرعباسی را باز کند.

دقیقه ۸۳: ضربه ایستگاهی اعلام شده به سود استقلال با خطا روی چشمی را کوشکی با شوت محکم به دیوار دفاعی بازیکنان شباب الاهلی کوبید.

دقیقه ۸۴: ضدحمله سریع شباب الاهلی و پاس سردار آزمون، با شوت زمینی آلوینا به گل تبدیل شد تا دروازه استقلال باز شود.

ترکیب استقلال ایران:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، اسماعیل قلی‌زاده (علیرضا کوشکی) و سعید سحرخیزان (محمدحسین اسلامی).

ترکیب شباب الاهلی امارات:

ماتئوس دانلی، ایگور گومز، ووت فلیکس، ماتئوس هنریکه، کاوان سانتوس (ریکلمه)، برنو، سعید عزت‌اللهی (۶۷- فدریکو کارتابیا)، نمانیا ماکسیموویچ، ژانوآ مارکلو (خوآن آلوینا بِزِرا)، محمد المنصوری (ماتئوسائو لیما) و سردار آزمون.