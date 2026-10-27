کد خبر: 1387231
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: از همکاری‌های نظامی-فنی با الجزایر رضایت داریم

5 وزیر خارجه روسیه در حاشیه سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا در دیدار با همتای الجزایری خود گفت: از همکاری‌های نظامی-فنی با الجزایر رضایت داریم.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا در دیدار با احمد عطاف، وزیر امور خارجه اعلام کرد: مسکو از توسعه روابط با الجزیره، هم در حوزه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و هم در زمینه همکاری‌های نظامی-فنی، رضایت دارد.

وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار گفت: همکاری‌های تجاری و نظامی- فنی میان روسیه و الجزایر، شرایط لازم را برای توسعه یک شراکت راهبردی بین دو کشور فراهم می‌آورد. ما از روند توسعه روابط دوجانبه فیمابین چه در حوزه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و چه در زمینه همکاری‌های نظامی-فنی رضایت داریم. این روابط با شتابی قابل‌توجه در حال پیشرفت است و پیش نیاز‌های لازم را برای گسترش مشارکت راهبردی ما فراهم می‌آورد.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: امیدوارم امروز بتوانیم پیرامون تمامی این مسائل گفت‌و‌گو کنیم.

وی خاطرنشان کرد که سفر «عطاف» به مسکو برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا، فرصتی مناسب فراهم می‌کند تا در حاشیه این نشست، درباره روابط دوجانبه روسیه و الجزایر و همچنین مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت صحرای غربی گفت‌و‌گو شود.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، روسیه ، الجزایر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

۵ دندان پوسیده در دهان ۶ ساله‌ها!

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد

«بهار شیراز» از دل زندگی مردم موقعیت‌های طنز می‌سازد

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار