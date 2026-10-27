جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه سومین اجلاس سران روسیه و آفریقا در دیدار با احمد عطاف، وزیر امور خارجه اعلام کرد: مسکو از توسعه روابط با الجزیره، هم در حوزه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و هم در زمینه همکاری‌های نظامی-فنی، رضایت دارد.

وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار گفت: همکاری‌های تجاری و نظامی- فنی میان روسیه و الجزایر، شرایط لازم را برای توسعه یک شراکت راهبردی بین دو کشور فراهم می‌آورد. ما از روند توسعه روابط دوجانبه فیمابین چه در حوزه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و چه در زمینه همکاری‌های نظامی-فنی رضایت داریم. این روابط با شتابی قابل‌توجه در حال پیشرفت است و پیش نیاز‌های لازم را برای گسترش مشارکت راهبردی ما فراهم می‌آورد.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: امیدوارم امروز بتوانیم پیرامون تمامی این مسائل گفت‌و‌گو کنیم.

وی خاطرنشان کرد که سفر «عطاف» به مسکو برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا، فرصتی مناسب فراهم می‌کند تا در حاشیه این نشست، درباره روابط دوجانبه روسیه و الجزایر و همچنین مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت صحرای غربی گفت‌و‌گو شود.