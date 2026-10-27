مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت بدون انجام وظیفه قانونی خود در محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خواستار بازگشت بازرسان به تهران شد!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت سازمان ملل بدون انجام وظیفه قانونی خود در محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران ادعا کرد: آژانس از ایران می‌خواهد که به بازرسانش اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد.

به گزارش مهر، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص مدعی شد: ایران را به انجام اقدامات فنی در خصوص فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت بازرسان مان به این کشور ترغیب می‌کنیم.

رافائل گروسی سپس ادعا کرد: چنین گام‌های تدریجی، فنی و مرحله‌ای می‌توانند راه را برای اجرای پادمان‌ها در ایران هموار کند!