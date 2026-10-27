دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار امیر این کشور با رئیس جمهوری ایران در مسکو، اعلام کرد که تنگه هرمز و زنجیره تأمین انرژی محور این دیدار بود.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشوربا «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری ایران پیش از برگزاری هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) در مسکو، دیدار کردند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه دیوان امیری قطر آمده است: در این دیدار اوضاع منطقه از جمله آخرین تحولات مربوط به مذاکرات [ایران و آمریکا]، تنگه هرمز، زنجیره تأمین انرژی و موضوعات دستور کار اجلاس [مسکو]بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار همچنین «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، «عبدالله بن محمد الخلیفی» رئیس دیوان امیری و تعدادی از اعضای هیأت رسمی همراه امیر قطر و نیز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و تعدادی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

دفتر ریاست جمهوری ایران نیز با اشاره به این دیدار، اعلام کرد که دو طرف درباره راهکار‌های توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس این گزارش، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط تهران و دوحه، بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

همکاری در حوزه انرژی، توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و تقویت هماهنگی میان کشور‌های صادرکننده گاز از جمله محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.