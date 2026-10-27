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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
امباپه جا ماند کین به انتظار ۲۵ ساله پایان داد

 تحقق رؤیای توپ طلا

 تحقق رؤیای توپ طلا قصه توپ طلای ۲۰۲۶ پایان خوشی برای هری کین داشت. کنار زدن کیلیان امباپه، یامال، رودری و حتی لیونل مسی توسط مهاجم انگلیسی، توپ طلا را برای او به ارمغان آورد. 
شیوا نوروزی

قصه توپ طلای ۲۰۲۶ پایان خوشی برای هری کین داشت. کنار زدن کیلیان امباپه، یامال، رودری و حتی لیونل مسی توسط مهاجم انگلیسی، توپ طلا را برای او به ارمغان آورد. 
برگزاری مراسم توپ طلای ۲۰۲۶ در لندن و به میزبانی سالن پالادیوم اگرچه عجیب بود، اما کین این افتخار نصیبش شد تا در کشور خودش پس از ۲۵ سال به‌عنوان اولین بازیکن انگلیسی این جایزه را از آن خود کند. او علاوه بر توپ طلا، جایزه گرد مولر (بهترین گلزن سال) را نیز به چنگ آورد تا ویترین افتخاراتش تکمیل شود. 

 سبقت میلی‌متری
آن‌طور که سردبیر مجله فرانس فوتبال ادعا کرده، فاصله دو نفر اول برترین فوتبالیست جهان در سال ۲۰۲۶ خیلی کم بوده و هری کین با اختلاف اندک در رأی‌گیری توانسته از کیلیان امباپه سبقت بگیرد. با اینکه خیلی‌ها این جایزه را حق مهاجم فرانسوی رئال‌مادرید می‌دانستند، اما مهاجم اول بایرن‌مونیخ هم برای تصاحب توپ طلا کم زحمت نکشیده و برای باواریایی‌ها و سه‌شیر‌ها گل‌های سرنوشت‌ساز زیادی به ثمر رسانده است. 
هری در حالی به آرزویش رسید که آخرین بار مایکل اوون در سال ۲۰۰۱ این جایزه را از آن خود کرده بود. پس از ۲۵ سال انتظار، کین با درخشش در تیم ملی انگلیس و بایرن‌مونیخ توانست به سلطه فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها و آرژانتینی‌ها پایان دهد. توپ‌های طلا در سال‌های اخیر بین بازیکنان این سه کشور دست به دست شده بود؛ ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ لیونل مسی آرژانتینی، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ کریم بنزما و عثمان دمبله فرانسوی و ۲۰۲۴ رودری اسپانیایی به این موفقیت دست یافتند و دیگر نوبت انگلیسی‌ها بود که خودی نشان دهند. 

 افتخارات یک ساله
زدن ۷۳ گل در ۶۵ بازی ملی و باشگاهی دلیل اصلی رسیدن توپ طلا به هری کین است. کاپیتان سه‌شیر‌ها بعد از سال‌ها حضور در تاتنهام و برای آنکه جام‌های بزرگ را بالای سر ببرد از جزیره به بوندس‌لیگا نقل مکان کرد و عملکردش نشان می‌دهد بایرن‌مونیخ بهترین انتخاب برای کین بوده است. در کارنامه یک سال اخیر مهاجم اول بایرن، قهرمانی بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان دیده می‌شود و شش گل زده در جام جهانی و عنوان سومی این رقابت‌ها نیز در بازی‌های ملی نصیبش شده است. بعد از استنلی متیوس، بابی چارلتون، کوین کیگان و اوون، هری کین پنجمین بازیکن انگلیسی است که به توپ طلا رسیده است. همچنین او پس از کارل هاینتس رومنیگه (۱۹۸۱) اولین بازیکنی از بایرن است که برنده توپ طلا می‌شود. 
امباپه هم همه تلاشش را کرد تا برای اولین بار توپ طلا را از آن خود کند، ولی در نهایت دوم شد. کیلیان با اینکه ۴۲ گل با پیراهن رئال در لالیگا زده، با ۱۰ گل زده در جام جهانی کفش طلا را گرفته و لقب بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را به خود اختصاص داده، اما در سالن پالادیوم با چهره‌ای ناراحت شاهد پیروزی رقیبش بود. 

 نقش بایرن و تاتنهام
برنده توپ طلای ۲۰۲۶ بعد از دریافت ارزشمندترین جایزه انفرادی دوران حرفه‌ای‌اش، با اینکه احساساتی شده بود، اما گذشته‌اش را فراموش نکرد. هری کین از نقش بایرن و هم‌تیمی‌هایش در این تیم گفت و با افتخار از روز‌های خوبش در تاتنهام صحبت کرد: «از تمامی کسانی که به من رأی دادند، تشکر می‌کنم. بسیار خوشحالم در کنار بازیکنان برجسته مورد توجه و تقدیر قرار گرفتم. از زمانی که با ونسان کمپانی، سرمربی بایرن کار می‌کنم، هم به‌عنوان یک بازیکن، هم به‌عنوان یک انسان و هم به‌عنوان یک رهبر پیشرفت کرده‌ام. خوشحالم که این جایزه را به بایرن برمی‌گردانم. بدون هم‌تیمی‌هایم در بایرن‌مونیخ در این جایگاه قرار نمی‌گرفتم. بازی کردن برای بایرن برایم افتخار است. این یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود و بی‌نهایت مفتخر و سربلندم که توپ طلا را به بایرن‌مونیخ بازمی‌گردانم. همچنین می‌خواهم از باشگاه تاتنهام تشکر کنم. اگر تاتنهام نبود، امروز اینجا حضور نداشتم. در ۱۱ سالگی به این باشگاه پیوستم و تمام راهنمایی‌ها و آموزش‌هایی که در آنجا دریافت کردم، به من کمک کرد تا به رؤیاهایم برسم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: توپ طلا ، فوتبال ، ورزش
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