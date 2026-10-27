کد خبر: 1387216
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
دنیا حیدری

آبروی ورزش قربانی تکرار انتخابات بی‌اعتبار

1 اتفاقی را که بیش از یکی، دو بار تکرار شود، نمی‌توان یک اشتباه محاسباتی یا موردی تلقی کرد، درست مثل تکرار رد شدن یا به چالش خوردن انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی فدراسیون‌های جهانی. رخدادی که گویا دارد در ورزش ایران به یک امر عادی تبدیل می‌شود.

اتفاقی را که بیش از یکی، دو بار تکرار شود، نمی‌توان یک اشتباه محاسباتی یا موردی تلقی کرد، درست مثل تکرار رد شدن یا به چالش خوردن انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی فدراسیون‌های جهانی. رخدادی که گویا دارد در ورزش ایران به یک امر عادی تبدیل می‌شود. داستانی که یک‌بار گریبانگیر فدراسیون بدنسازی می‌شود، بار دیگر قرعه آن به نام فدراسیون فوتبال می‌افتد و چند باری هم فدراسیون ژیمناستیک را درگیر خود کرده است. 
درست یک هفته بعد از انتخاب خناری‌نژاد به عنوان رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک و زمانی که تصور می‌شد این فدراسیون قرار است بعد از سال‌ها، رنگ آرامش به خود ببیند، اطلاعات ثبت‌شده در سایت فدراسیون جهانی، حکایت از داستانی دیگر داشت. فدراسیونی که براساس آمار و اطلاعات آن هنوز هم شروین اسبقیان، سرپرست موقت فدراسیون ژیمناستیک ایران است. این یعنی فدراسیون جهانی انتخابات برگزارشده را قبول ندارد که خبری از درج نامش در ویترین فدراسیون جهانی نیست!
ماجرا صرفاً به تأخیر در به‌روزرسانی یک سایت خلاصه نمی‌شود و اخبار درگوشی تأیید نشده، حکایت از تأیید نشدن انتخابات فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی دارد. اتفاقی که البته با توجه به سابقه این فدراسیون و حواشی آن، چندان هم دور از انتظار نبود، خصوصاً که زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس پیشین فدراسیون روز پیش از مجمع از شعبه ۸۹ مجتمع قضایی صدر، دستور موقت گرفت به این معنا که انتخابات نباید برگزار می‌شد، ولی وزارت ورزش صبح روز انتخابات از رفع اثر از دستور صادرشده خبر داد. صدالبته که اقدامات اینچه‌درگاهی تنها مشکل موجود نبود. ابهامات در خصوص اساسنامه‌ای که قرار بود انتخابات براساس آن برگزار شود نیز مسئله مهمی بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت!
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک در حالی زیر سؤال است که شهریور همین امسال، در پی برگزاری انتخابات بدنسازی، این فدراسیون به دلیل بی‌ثباتی نهادی و عدم شفافیت در فرایند انتخاباتی به طور موقت از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شد! فدراسیون ژیمناستیک نیز پیش‌تر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل کنار گذاشتن غیرقانونی یکی از کاندیدا‌ها با لغو انتخابات و برخورد مسئولان فدراسیون جهانی مواجه شده بود. فدراسیون فوتبال نیز سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ به دلیل اختلاف بر سر تغییر مدیریت فدراسیون و احتمال دخالت دولت در فوتبال ایران تعلیق شد و حالا یک‌بار دیگر تصمیم فدراسیون جهانی به عدم تغییر نام سرپرست موقت فدراسیون ژیمناستیک در سایت خود خبر از اتفاقات ناخوشایندی در آینده نه‌چندان دور می‌دهد. 
مسئله، اما صرفاً این نیست که آیا خناری‌نژاد به حق رئیس فدراسیون ژیمناستیک شده یا ناحق. مسئله این است که چرا انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی فدراسیون جهانی رد می‌شود! کجای کار لنگ می‌زند که این‌طور شاهد خدشه‌دار شدن آبروی ورزش کشور هستیم؟ نمی‌شود هر بار انتخابات برگزار کرد و منتظر ماند که آیا فدراسیون جهانی در خصوص اعتبار داشتن یا نداشتن آن تصمیم بگیرد! وقتی اتفاقی چند مرتبه تکرار می‌شود، باید دنبال توجیه، دنبال ریشه مشترک مشکل گشت برای حل و فصل آن. عادی شدن به چالش کشیده شدن انتخابات فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی فدراسیون‌های جهانی یا رد آن، اتفاقاً خوبی نیست و بی‌شک هزینه‌اش را باید کل ورزش کشور بدهد. بی‌تردید اساسنامه‌ها نیاز به بازنگری دارند قبل از آنکه هزینه این چرخه باطل از برداشته شدن یک مدیر از یک صندلی مدیریتی گزاف‌تر شده و به اعتبار ورزش کشور در مجامع بین‌المللی ضربه و آسیب بزند. مسئله حائز اهمیتی که بی‌تردید وزارت ورزش باید برای آن ضرب‌الاجل تعیین کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: محاسبات ، انتخابات ، ورزش
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