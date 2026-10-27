پرچم بالاست بالای بالا

جوان آنلاین: دفاع مقدس سوم ملت مبعوث‌شده ایران در حالی به نهمین ماه خود نزدیک می‌شود که وقتی رئیس‌جمهور قمارباز و دیوانه امریکا هشت ماه قبل فرمان حمله به خاک کشورمان و ترور ناجوانمردانه رهبر شهید، فرماندهان، دانش‌آموزان و زن و مرد ایران را صادر کرد، حتی فکرش را هم نمی‌کرد که در همین هشت ماه بار‌ها و بار‌ها پرچم پرافتخار ایران در جای‌جای جهان و حتی خاک امریکا به اهتزاز دربیاید و سرود کشورمان در اقصی نقاط دنیا طنین‌انداز شود و همه حتی دشمنان مجبور باشند به احترام ایران اسلامی سرپا بایستند.

در طول هشت ماه گذشته مدال‌آوران و افتخارآفرینان ورزش ایران با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات، با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور و محدودیت‌های ناشی از آن، بار‌ها افتخارآفرین شدند؛ از مسابقات جهانی گرفته تا آسیایی، تمام میدان‌ها عرصه قدرت‌نمایی جوانان این مرز و بوم شد تا نام و پرچم ایران بر تمام قله بدرخشد.

تیم ملی کشتی فرنگی در چنین شرایطی از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و باز هم آقایی خود را بر کشتی دنیا ثابت کرد و از امروز ما منتظر درخشش بچه‌های کشتی آزاد و شاگردان پژمان درستکار در آستانه قزاقستان هستیم تا پازل زیبای قهرمانی‌های کشتی کامل شود.

سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی عصر روز گذشته با کسب دو مدال ارزشمند، امضای آخر را پای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان زدند.

سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو برای تکرار مدال طلای خود مقابل حریف ازبک قرار گرفت و با قدرت تمام مدال طلا را از آن خود کرد. در ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی در فینال مقابل حریف بلغاری شکست خورد و به مدال نقره رسید. با کسب این دو مدال تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که پیش از این قهرمانی خود را مسجل کرده بود با چهار طلا، سه نقره، دو برنز و ۱۹۲ امتیاز جام قهرمانی مسابقات را بالای سر برد.

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی قزاقستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. ایران در حالی یک روز مانده به پایان مسابقات کشتی فرنگی از قهرمانی خود دفاع کرد که به‌خاطر شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی سوم، روند آماده‌سازی تیم ملی با مشکلات خاصی روبه‌رو شد. با وجود این شاگردان حسن رنگرز با اقتدار تمام در ۹ وزن از ۱۰ وزن مسابقات موفق به کسب مدال شدند، آن هم در شرایطی که ناداوری‌ها و حق‌خوری در مورد کشتی‌گیران ایران بعد از درخشش فوق‌تصور در روز اول مسابقات هر لحظه بیشتر و بیشتر شد.

بدون هیچ شکی اگر داوری‌ها به‌درستی صورت می‌گرفت و اعمال سیاست‌های اتحادیه جهانی نبود، هم تعداد طلا‌های ایران افزایش پیدا می‌کرد و هم در هر ۱۰ وزن موفق به کسب مدال می‌شدیم. جالب است که حالا بعد از قهرمانی مقتدرانه ایران در مسابقات جهانی، سایت اتحادیه جهانی کشتی بدون اشاره به کارشکنی‌ها و ناداوری‌های صورت‌گرفته در قبال کشتی‌گیران ایران، در گزارشی طولانی به تمجید از تیم ملی کشورمان پرداخته است.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی کشورمان در مورد قهرمانی تیم ملی و شرایط سختی که داوری‌ها برای کشتی‌گیران ایران ایجاد کرد، گفت: «این قهرمانی مبارک مردم باشد، ما کاری نکردیم فقط وظیفه‌مان را انجام دادیم و لطف و عنایت خدا شامل حالمان شد. من برای جلوگیری از تضییع حق بچه‌ها مجبور بودم واکنش نشان دهم. اگر این کار را نمی‌کردم سر همه بچه‌ها را می‌بریدند. دیگر هیچ کاری نمانده بود که انجام نداده باشیم. ایمیل زدیم، پیام دادیم و سه یا چهار پیامک فرستادم و گفتم این اتفاقات در حال رخ دادن است. به نقطه‌ای رسیدیم که دیدم تنها راه همین است. یک نفر باید در این میان فدا می‌شد. شلوغش کردم و خدا را شکر که کارم جواب داد و اوضاع بهتر شد.»